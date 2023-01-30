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Большой удар по российскому режиму: президент Петр Павел является ночным ужасом Кремля

Павел Климкин
мнения
Новости политики / Мнения
1 минута
14,0 т.
Большой удар по российскому режиму: президент Петр Павел является ночным ужасом Кремля

Петр Павел как Президент Чехии, конечно, нервирует Кремль. Более того, его выбор как будто является ночным ужасом для российского режима.

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Конечно, эти выборы о чешской внутренней политике, но не только. Бывший военный, олицетворяющий НАТО и готовность бороться, откровенно раздражает Россию. Там надеялись, что Европа посыплется из-за цен на энергоносители и отсутствия солидарности. Россия способствовала митингам против цен на энергоносители – ничего не помогло.

Более того, Путин говорил, что европейские элиты перезагрузятся, что они зависят от США и что только не говорил. Выборы Павела были первым крупным тестом, и его выиграли Европа, Запад и мы.

После решения о предоставлении танков – это второй крупный удар по российскому режиму. Как раз вовремя.

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