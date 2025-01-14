'Благодарны за Patriot, IRIS-T и Gepard': Зеленский обсудил с Писториусом шаги для усиления Украины. Фото и видео

Во вторник, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом – последний уже четвертый раз прибыл в нашу страну с визитом. Политики говорили об усилении обороноспособности Украины, развитии нашей противовоздушной обороны и инвестициях в украинскую оборонную промышленность.

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Кроме того, они сосредоточились на подготовке и поддержке наших солдат на поле боя. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, детали встречи раскрыли в Офисе президента.

"Благодарен Германии за ее непоколебимую поддержку, которая не только укрепила оборону Украины, но и сыграла решающую роль в усилении безопасности всей Европы. Германия сделала один из самых больших вкладов в защиту украинского неба и спасение множества жизней, предоставив почти 16% всей помощи, которую получила Украина", – отметил гарант.

"Мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты блэкаутов и защиты неба Германия сделала один из самых больших вкладов в защиту украинского неба, в строительство современной украинской системы противовоздушной обороны. Мы благодарны за системы ПВО Patriot, IRIS-T, безусловно, благодарны и за Gepard, которые защищали нашу критическую инфраструктуру и продолжают это делать", – сказал Зеленский.

Ключевыми темами встречи стали военная поддержка Украины, усиление противовоздушной обороны, поставки боеприпасов и закупка украинского вооружения и техники по датской модели. Также обсудили перспективы расширения совместных проектов по производству и ремонту вооружения и техники в Украине.

Эти шаги могут усилить позиции Украины и принудить Россию к установлению справедливого и продолжительного мира, подчеркнули в ОП.

Борис Писториус отметил, что Германия уже заказала для Украины 54 новых самоходных артиллерийских установки RCH 155.

"Думаю, что они приедут так быстро, как только возможно, потому что это действительно очень эффективная и мобильная система, которая поможет вам в значительной степени в вашей еще не завершившейся борьбе", – сказал министр.

Кроме того, Писториус рассказал о результатах вчерашней встречи Group of 5 в Варшаве, в которой приняли участие министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Они объединились в новый переговорный формат для укрепления европейской безопасности и усиления поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Борис Писториус сказал, что Германия подготовила все необходимое для помощи Украине в 3 млрд евро. Однако возникла задержка из-за переговоров в немецком правительстве об источниках финансирования нового пакета.

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