Президент Бразилии Лула да Силва не впервые заявил о необходимости переговоров по прекращению войны в Украине. При этом он сказал, что Украина должна оставить Крымский полуостров, потому что президент Владимир Зеленский не может получить всё. Довольно странное заявление для президента страны-члена ООН, где все участники должны придерживаться принципа территориальной целостности. Украина является основателем ООН среди первых 51 членов Организации, и с ней нельзя обращаться хуже, чем того требуют Устав ООН и международные конвенции. При этом РФ незаконно заняла место СССР, не пройдя формальную процедуру членства в Организации и сейчас своим нынешним председательствованием в Совете Безопасности нарушает фундаментальные принципы ООН и дискредитирует миропорядок.

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Российская Федерация начала войну против Украины с целью уничтожения её государственного суверенитета, но ей это никогда не удастся. Бразильский президент, кажется, решил стать мирным посредником с предложением, которое оставляет Украине право на существование, но только без части её территории. Почему? Русскому медведю нужна добыча, и тут да Силва оказался под рукой у Кремля. Он осудил нападение России на Украину, но считает, что Российская Федерация должна что-то получить для себя, чтобы Владимиру Путину, посмевшему начать войну против нации, которую Москва веками называла самой дружественной, не был посрамлен собственными гражданами. В Бразилии началась акция по спасению крупнейшего преступника современности, в отношении которого международный криминальный суд выдал ордер на арест за кражу украинских детей. Кроме того, Путин еще ответит за преступления войны в Украине перед специальным международным трибуналом, но это не слишком беспокоит президента крупнейшей латиноамериканской страны. По его словам, было бы справедливо, если бы Украина добровольно отказалась от собственной территории, чтобы теперь был шанс заключить мирное соглашение с Кремлём. Возможно, ради справедливости да Силва отказался от части бразильской территории, отнятой военным путем у Боливии и Перу в 1903 г. 120 лет назад Бразилия насильно отобрала у этих двух стран территорию Акко, очень богатую природными ресурсами.

Не исключено, что Силва "купился" на выдуманную Путиным басню о якобы исторически российском Крыме и поэтому поддерживает его в вопросе, подробностей которого он не знает. А как всегда, дьявол кроется в деталях. Отметим, что Россия захватила Крым военным путём в 1783 году. До этого у Москвы не было исторических контактов с полуостровом, имеющим богатое культурно-историческое наследие. Для бразильских дипломатов подчеркнём, что из последних 3200 лет существования полуострова, когда у нас есть точные письменные и археологические свидетельства его общественного и политического развития, Крым менее 170 лет находился в составе России. То есть с 1783 по 1917 год и после нескольких лет гражданской войны с 1921 по 1954 год. При этом в 1941-1944 годах он находился под фашистской оккупацией. В мае 1944 года полуостров освободили бойцы 4-го Украинского фронта, большинство из которых были украинцами. Для сравнения, Крым более 700 лет находился под властью скифских племен иранского происхождения, после третьего века нашей эры наступила эпоха господства племён тюркского происхождения. Кроме того, в горной части Крыма жили германские племена готов (III-XV вв.), пришедшие из Скандинавии. На морском побережье Крыма ещё в древности были основаны многочисленные древнегреческие города. Россия изменила названия большинства крымских городов в конце XVIII века (1783 г.). С момента основания в 530 г. до н.э. город Керчь носил древнегреческое название Пантикапей, Севастополь с 5-го ст. до н.э. был известен как древнегреческий город Херсонес Таврический. Так что только эти два города имеют историю более 2500 лет, поэтому менее чем 170 лет российского правления на полуострове ничего не значат. Крымское ханство как государство крымских татар владело полуостровом с 1449 по 1783 г., то есть 334 года. Киев правил Крымом с 968 по 1094 год через Тмутараканское княжество, входившее в состав Киевского и Черниговского княжеств, и с 1954 г. до временной российской оккупации в 2014 г., то есть почти 190 лет. Таким образом, исторически Крым отнюдь не российский.

Владимир Путин понимает, что, когда он потеряет большую часть временно оккупированных украинских территорий, у него будет возможность политически выжить только в том случае, если ему удастся сохранить и легализовать оккупацию Крыма. Для Путина потеря полуострова означает потерю собственной головы и гордого титула нового императора, каким был Пётр I. Кремль задействует всех своих сторонников по всему миру, чтобы хоть как-то выбраться из ловушки, в которую сам попал. Декларативно он требует сохранения всех временно оккупированных украинских территорий "согласно новых реалий", но на самом деле согласился бы только на российскую легализацию Крыма. То есть то, что да Силва называет в качестве компромиссного решения. Поэтому возвращение Украины к международным границам – это не требование чужого. Об этом говорят все действующие международные конвенции и Устав ООН. Москва явно плюёт на существующее международное право. Хочет ли бразильский президент сделать то же самое? Реально эта война началась с незаконной российской оккупации Крыма в конце февраля 2014 г., поэтому здесь же на полуострове она и должна закончиться полной деоккупацией и возвращением сине-желтого флага. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, "достоинство и порядок вернутся в международные отношения только тогда, когда в Крыму будет развеваться украинский флаг". Тот, кто этого не понимает, на самом деле ратует за ведение беспрерывных войн в течение всего 21-го века. Это входит в планы Кремля, но точно не всего международного сообщества.