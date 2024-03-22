По поводу статьи Financial Times о том, что администрация Байдена просит Украину прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не было скачка цен на нефть.

Прежде всего, я допускаю, что это правда, потому что цена на нефть больная для США тема, хоть бензин там по европейским или даже нашим меркам стоит недорого. Просто американцы привыкли ездить на больших авто, которые много жрут.

Хочу сказать несколько вещей:

1) Удары по российским НПЗ не делают количество нефти на рынке меньшим. Они делают меньшим количество российских нефтепродуктов.

По итогам массовых прилетов дронов Россия сократит экспорт нефтепродуктов (экспорт бензина уже запрещен) и увеличит экспорт нефти на объем, который предназначался для переработки внутри страны. Количество добываемой в мире нефти не изменится.

Главный эффект - российская нефтеперерабатывающая промышленность будет меньше зарабатывать, количество нефтевалюты в России уменьшится, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина и дизтоплива, вследствие которого затраты на покупку и логистику нефтепродутков из-за границы в РФ увеличатся.

В общем, отличные санкции. Из-за которых нефть на международных рынках не подорожает.

2) Чего тогда Белый дом всполошился (если всполошился)? Судя по статье, Путин шантажирует тем, что угрожает перекрыть экспорт казахстанской нефти.

Казахстанские нефтедобывающие компании частично принадлежат западным корпорациям. А большая часть казахстанского экспорта идет через Новороссийск, а также по северной ветке нефтепровода "Дружба". То есть Кремль может снова, как в 2022, придумать какие-то "технические проблемы" и остановить транзит.

Тут два удара в одном - западные корпорации потеряют прибыль и будут ныть, а нефти на рынке станет меньше, и вот из-за этого цены вырастут.

Напомню, что еще летом 2022 президент Казахстана поручил правительству сделать приоритетным экспорт через Каспийское море и Азербайджан. Спустя почти 2 года хочется спросить - как дела?

3) Путин - это бешеная собака, которая кусает не в ответ, а потому что может.

Если Путин захочет снизить шансы Байдена на переизбрание, повлияв на нефтяные цены, он это сделает без всяких поводов.

Именно поэтому бешеных собак пристреливают.

Итого. Обычно я считаю, что к пожеланиям наших партнеров нужно прислушиваться. Но описанное в статье - хрень собачья, удары по российским НПЗ нужно продолжать.