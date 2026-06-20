АМУ призвала Президента инициировать погашение задолженности по разнице в тарифах на воду за счет госбюджета

Правление Ассоциации городов Украины (АГУ) обратилось к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой в сдерживании тарифов на водоснабжение и водоотведение, поскольку государство не компенсирует разницу в тарифах.

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Об этом сообщает АМУ.

Правление АМУ призвало гаранта Конституции Украины инициировать погашение задолженности по разнице в тарифах за счет средств государственного бюджета предприятиям водоснабжения и водоотведения. Это предотвратит рост тарифов для населения.

"Отсутствие компенсации государством убытков из-за роста цен на электроэнергию, других составляющих тарифов, мешает предприятиям водоснабжения выполнять планы устойчивости и вынуждает органы местного самоуправления рассматривать решения о повышении тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения", — подчеркнули в Ассоциации.