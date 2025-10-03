АГУ призвала Раду обеспечить непрерывность функционирования органов местного самоуправления

Верховная Рада Украины должна проголосовать проект постановления, который будет обеспечивать непрерывность функционирования выборных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии РФ.

Об этом говорится в обращении Ассоциации городов Украины к народным депутатам и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

"Ассоциация городов Украины призвала народных депутатов срочно включить в повестку дня ближайшего заседания ВР проект постановления "О непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов) в Украине в условиях военной агрессии российской федерации", рег. № 14031 от 11.09.2025, рассмотреть и принять", – говорится в заявлении.

Там напомнили, что местные выборы в Украине должны были состояться осенью 2025 года, но они не были назначены из-за военного положения. Вместе с тем, непрерывность местного самоуправления является неотъемлемой составляющей гарантированного ст. 7 Конституции Украины местного самоуправления и обеспечивается статьями закона "О местном самоуправлении в Украине", а также закона "О статусе депутатов местных советов".

В АГУ напомнили, что в соответствии с законодательством, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы осуществляют полномочия до вступления в должности их преемников, определенных на очередных местных выборах.