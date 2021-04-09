В Одессе отреставрировали дом за 150 млн гривен: статуя, восстановленная бутылкой, развалилась. Фото

В Одессе начала разрушаться скульптура, которая расположена на Доме Руссова – памятнике истории и архитектуры регионального значения. У статуи откололась часть головы, которую реставрировали при помощи пластиковой бутылки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский краевед Евгений Сокольский. Он также поделился фотографиями разрушившейся скульптуры.

"Бесполая скульптура на доме Руссова, который открывали с оркестром, потеряла свое лицо. 3аодно открылись некоторые секреты мастерства", – написал Сокольский.

Скульптура частично разрушена. Евгений Сокольский в Facebook

Статую восстановили с помощью бутылки. Евгений Сокольский в Facebook

Дом Руссова был открыт после реставрации в декабре 2019 года, пишет "Vgorode". Работы длились больше года и обошлись городскому бюджету в 149 млн гривен. На втором этапе в здании должны восстановить интерьеры, однако средства пока не выделены.

В январе 2021 года бывшему директору компании "Укрспецпроект" Елене Сердюк, которая реставрировала Дом Руссова, сообщили о подозрении. По версии следствия, она вносила в акты выполненных работ и документы про их стоимость неправдивые данные, нанеся этим ущерб в пять млн гривен.

Кроме того, стало известно, что во время ремонтных работ были повреждены или изменены около 50% от общего объема памятника архитектуры, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры. Пострадали около 30% элементов оформления фасадов.

Скриншот. Евгений Сокольский в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Греческой, 20 горел памятник архитектуры. Из здания спасатели эвакуировали 12 жильцов.