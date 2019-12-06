Под Одессой жестоко избили и ограбили иностранца: подробности

Под Одессой на территории садового товарищества "Хаджибей" вблизи села Егоровка Раздельнянского района неизвестные совершили разбойное нападение на 59-летнего гражданина Турции.

Злоумышлеенники проникли к нему в дом, избили и связали свою жертву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступники забрали 100 тыс. грн и скрылись. Их разыскивают.

Под Одессой жестоко избили и ограбили иностранца politeka.net (Иллюстрация)

Открыто уголовное производство по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе местный житель познакомился с бездомным, живущим на улице, выпил с ним, а затем ограбил его, отобрав мобильный телефон.

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