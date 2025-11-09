В Таганроге загорелся трасформатор на предприятии: есть перебои с электроэнергией

В Таганроге Ростовской области РФ пожаловались на взрывы. После них в районе промзоны вспыхнул пожар, а в городе пропали свет и вода.

Видео дня

Взрывом, по предварительным данным, поврежден трансформатор на электроподстанции. Об этом пишут российские СМИ, в частности независимое издание ASTRA, а также украинский Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О взрыве в Таганроге росСМИ начали сообщать примерно с 10:30 по киевскому времени.

"Жители Таганрога сообщают, что слышали взрыв, затем в городе пропали свет и вода", – отмечает ASTRA.

Также издание сообщило о пожаре, вспыхнувшем после взрыва в городской промзоне.

Впрочем, очевидцы утверждают, что взрыв был не один: слышны были минимум два громких звука.

"Что-то взорвалось у нас, дымит, жесть!" – паникует автор одного из слитых в сеть видео с последствиями взрывов.

В ASTRA также попытались внести ясность в вопрос о месте, где конкретно прозвучали взрывы.

"Местные жители говорят, что пожар возник в районе бывшего завода ООО "Таганрогский автомобильный завод". Это бывшая российская компания, собиравшая легковые и грузовые автомобили разных марок на мощностях Таганрогского комбайнового завода в 1997—2014 годах", – отмечено в сообщении.

Другие росСМИ начали писать, что в Таганроге "загорелся трансформатор на одном из предприятий", что и привело к перебоям с электроэнергией, а также связью.

"По предварительным данным, горит трансформатор на "Электрической подстанции 110/35/6 кВ "Т-25", – подтвердил эти сообщения Exilenova+.

Впоследствии в российском МЧС заявили, что горела трансформаторная подстанция на улице Спортивной, 111К.

"Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", – цитировали официальную версию местные СМИ.

В ПАО "Россети" тем временем сообщили об "аварийном отключении высоковольтной линии", эту же информацию повторила и глава Таганрога Светлана Камбулова.

"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов", – писала она в первом сообщении о происшествии.

Во втором заявлении, сделанном спустя почти полтора часа после первого, она похвасталась тем, как быстро работают аварийные бригады – и снова заявила о намерениях вернуть россиянам свет за все те же "два часа".

Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. Но россиянам, судя по комментариям в местных чатах, крайне не нравится, когда желаемые ими украинцам темнота и холод пришли в их дома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под утро 9 ноября в российском Воронеже прогремели взрывы: под ударом оказалась ТЭЦ.

Это предприятие обслуживает не только жителей города, но и множество предприятий, в том числе, работающих в интересах российской оккупационной армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!