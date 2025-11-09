В Казани прогремели взрывы и вспыхнул пожар: первые подробности. Фото и видео

В ночь с субботы на воскресенье, 9 ноября, в российской Казани было неспокойно. Из столицы Республики Татарстан поступали сообщения о взрывах.

Также горел факел на одном из крупнейших химических предприятий России "Казаньоргсинтез". Соответствующие кадры публиковали в сети.

"В Казани неспокойно – вероятно, горит факел на "Казаньоргсинтезе". Причины неизвестны", – было сказано в сообщении.

ПАО "Казаньоргсинтез" – это одно из крупнейших российских химических предприятий и крупнейший в стране производитель полиэтилена. Компания производит ряд продуктов органической химии, включая этилен, полиэтилен, этиленоксид, фенол, ацетон и полиэтиленовые трубы.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября украинские беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины совершили очередную точную атаку в глубоком тылу России. На этот раз целью стал Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане – одно из ключевых предприятий российского нефтехимического комплекса.

