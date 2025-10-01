Прелесть топливного кризиса в РФ на пике уборки урожая, отпусков и ведущегося наступления, что никуда не деваются плановые ремонты на НПЗ, никуда не деваются аварии в добыче и на переработке, никуда не деваются фуры на переезде перед поездом из Беларуси.

Но все это усугубляется забитыми сортировочными станциями, сырой нефтью в цистернах, тем, что запчасти поехали на подбитую дронами колонну очистки, а должны были поехать на плановый ремонт после пиковой нагрузки, уверен, что ремонтные бригады на подбитых НПЗ формируются из работающих.

Итог – падение плановых показателей на 10% на тех НПЗ, что еще работают.

Маркеры усугубления кризиса – продление запрета экспорта бензина до конца года, ограничение экспорта дизеля, отмена акциза на этиловый спирт (минус деньги в бюджет), сворачивание заградительных пошлин на бензин из Азии (минус деньги в бюджет), планируют вернуть вредные присадки, вызывающие рак и уродства плода, отмененные в 2015 году.

А еще план продавать бензин дешевле, чем его купили за границей, а разницу восстанавливать из бюджета. Везти купленный в Южной Корее топляк с Дальнего Востока в Крым, а издержки гасить за счет бюджета – звучит как музыка.

При этом, нехватка свыше 20% – 400 тысяч тонн топляка в месяц. Скорее всего, дефицит не закроют, деньги в бюджет от пошлин и акцизов потеряют, до конца года деньги от экспорта бензина тоже отсутствуют.

На фоне подъема ПДВ – каждая семья в РФ ощутит на себе прелести веселой войнушки за три дня.

Хотите дети, сказку? Захотел как-то медведь скушать сало, но разорвал себе *бало строго по плану.