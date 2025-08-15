Ожидаемо продолжился фестиваль огней, который демонстрируют дроны системы "Обломок". Как известно, гастроли продолжаются уже пару недель и сегодня представление состоялось в самарский области курятника. При этом все происходит согласно сценария и первым выступает местный гауляйтер, который рассказывает о том, как хорошо отработали их дежурные средства ПВО. В частности в СМИ была опубликована такая информация:

Видео дня

"Самарская область в ночь на 15 августа подверглась "массовой атаке" украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом 13 дронов, но не привел данных о последствиях налета".

Далее текст на языке оригинала.

Це – фірмовий стиль усіх російських гауляйтерів і Вʼячеслав Передрищів не став якимось виключенням. Він майстерно доповів про те, скільки і чого було збито, а от місцеві ТГ-канали дуже скромно повідомляють про те, що мабуть ППО працювала десь далеко і тому їм не вдалося а ні почути, а ні побачити хвацьку роботу зенітників. А от наслідки цієї роботи сизранці спостерігають легко і просто з вікон своїх помешкань. Палає Сизранський НПЗ, на який, як це завжди буває, впали уламки. Задимлення і подекуди спалахи, створюють святкову атмосферу і не залишають сумнівів у тому, що гастролі таки дісталися їхнього міста. З цього приводу російська преса пише наступне:

"В итоге три крупнейших НПЗ "Роснефти" — Саратовский, Рязанский и Новокуйбышевский — полностью и частично остановили переработку нефти. На этом фоне правительство продлило запрет на вывоз из страны бензина в сентябре и октябре. Несмотря на действие запрета, цены на нефтепродукты с весны взлетели на 30% и продолжают расти".

Але незважаючи на це, публіку продовжують годувати фантазіями про десятки чи сотні збитих дронів, бо це приємно звучить і тому – підтримує потрібну атмосферу всередині курника. А тим часом, не усі дрони полетіли по Сизрані.

БАЛУВАНА ОЛЯ

Виявилося, що частина дронів полетіла на південь, де привітала узбережжя Каспійського моря. От що Генштаб ЗСУ опублікував майже щойно:

"14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область рф). Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану".

На правду, це – визначна подія, оскільки ця локація знаходиться далеко від кордонів України, вона вважалася глибоким і безпечним тилом, а тому – ніхто не очікував удару саме тут. Тобто, логістичні шляхи до Ірану тепер вже під ударом. До того ж, там поруч базується каспійська флотілія ворога, до складу якої входять носії ракет Калібр. А трохи далі – місце, звідки ворог запускає всій "Орєшнік". То ж, це був удар не лише по Олі, яка була навантажена дроновими комплектуючими, але і відбувся тонкий натяк на дуже товсті обставини.