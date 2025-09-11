Скупают антидепрессанты: разведка фиксирует панические настроения среди россиян в ожидании мобилизации

В России фиксируют рост продаж антидепрессантов на фоне войны против Украины и экономических проблем. Переживают граждане страны-агрессора в частности на фоне повышения мобилизационных рисков.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Так, с января по июль 2025 года аптечные сети реализовали 12,9 миллиона упаковок антидепрессантов на 118 миллионов долларов, что на 36% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

Продажи анксиолитиков (транквилизаторов), которые снижают тревожность, в первом полугодии этого года выросли на 10% и превысили 9,3 миллиона упаковок.

Депрессия в России

К концу 2023 года в России в депрессии находилось около 15 миллионов человек, или 10% населения страны. На тот же период около четырех миллионов россиян состояли на учете у психиатров, две трети из них – с тревожными и депрессивными расстройствами.

Российские медики фиксируют увеличение обращений с симптомами депрессии, панических атак, бессонницы и зависимости от лекарств.

Как отмечают в СВР, рост спроса на психиатрические препараты происходит на фоне масштабной кампании по созданию реестра военнообязанных. С июля россияне массово получают сообщения о включении в базу, в том числе и женщины-медики, подростки и лица с ограниченной пригодностью.

"В госдуме подчеркивают, что запуск электронных повесток не означает начала мобилизации, однако именно эти сообщения стали ключевым фактором общественной тревоги", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может объявить новую волну мобилизации. По его словам, это станет серьезным вызовом для Кремля, ведь процесс болезненный, однако вполне реалистичный.

