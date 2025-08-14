Россия планирует проверять 'новых граждан' на лояльность – разведка

В России предложили проверять "новых граждан" (прежде всего жителей временно оккупированных территорий Украины, которых заставили оформлять российские документы) на лояльность к режиму диктатора Владимира Путина. Таким образом враг хочет вычислять людей, которые "представляют угрозу национальной безопасности".

С соответствующей инициативой выступил так называемый совет по правам человека при президенте РФ. На это обратила внимание Служба внешней разведки Украины.

Агрессор хочет применить новые инструменты давления

Совет предлагает ввести проверку на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов государства-агрессора. Основанием для сохранения российского паспорта должна быть "100% доказанная лояльность".

Кремлевские "правозащитники" признали, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, которые "никогда не станут патриотами". Нелояльных людей они назвали опасными.

"Работа по ревизии таких лиц уже ведется", – выяснили в СВР. В первую очередь новые нормы противник будет применять к жителям ВОТ Украины, затем – к мигрантам из Центральной Азии.

Параллельно с этим в госдуме рассматривают законопроект о платном обучении для детей мигрантов в школах и ограничение до трех количества бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты объясняют такую инициативу ростом количества детей-иностранцев.

Ранее РФ уже ужесточила законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, используя его как инструмент давления на оппонентов власти.

Как писал OBOZ.UA, летом этого года Путин подписал закон, согласно которому в ряды оккупационных войск упрощен прием лиц без гражданства. Толчком к этому послужили необходимость компенсации больших потерь ВС РФ на войне и нежелание развертывания масштабной мобилизации в России. И, судя по всему, этот закон направлен в том числе на жителей ВОТ Украины.

