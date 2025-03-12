В среду, 12 марта, российские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин прибыл в один из пунктов управления Курской группировкой армии РФ. Глава Кремля впервые посетил регион с момента начала Курской операции Сил обороны Украины.

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Перед камерами он появился в военной форме. РосСМИ докладывали, что Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

После этого диктатор поставил задачу "в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области". По его словам, россияне должны полностью освободить Курщину и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

Глава страны-агрессора также потребовал считать террористами украинских военных, попавших в плен Курской области.

Однако он сразу же противоречил самому себе, отметив, что ко всем пленным нужно относиться гуманно. Но иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции, заявил Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, те украинские военные, которых Путин называет террористами, помогали жителям Курской области. С 20 августа в Судже начали вести прием украинские военные медики – они оказывали помощь раненым россиянам.

Гражданские в Судже к украинским военным относились дружелюбно, так как они привозили воду и еду. Российская сторона тем временем не обращалась с просьбой организовать никаких гуманитарных коридоров для своих гражданских граждан.

В сети неоднократно публиковали кадры, на которых жители Курской области радостно встречали украинских военных, которые пришли с гуманитарной помощью. Россияне благодарили и благословляли украинских защитников.

Украинская сторона отмечала, что оставшиеся в Курской области гражданские россияне находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

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