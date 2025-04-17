Талібан попросив росію оновити побудовані колись совками дороги та тунелі. Я не знаю, що відповів їм путін, але навіть своїм підданим він наказав закрити "хлєбало" й почати справді економити. Якщо будуєш дорогу десь в регіонах - не будуй. Якщо ремонтуєш комунікації - закінчуй з цим.

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Щодо Афганістану - згадалися слова когось з росіян, хто казав: та ми побудували афганцям те й те! Ми - не американці, ми будували школи! Ми будували дороги! "Я окупант - зато какой окупант!"

Знести все під нуль, або до руїн, а потім щось побудувати - ну, краще б вас не було. Ні в Україні, ні в Афганістані. Ні в Сирії. Ніде.

А в російські регіональні лікарні відправляють на роботу недонавчених студентів-медиків. Два роки провчився, знаєш щось, або ні - їдь працюй. Замість дипломованих педіатрів дітей лікують фельдшери. Уявляєте наслідки? Я ще читаю, що вони хочуть обмежити навчання в ВУЗах по бажаній студентами спеціальності, бо не треба росії економістів, юристів, банкірів тощо - їм потрібні звичайні низькокваліфіковані працівники. Від таких дипломів не очікують.

"У соіскатєлєй намного выше доля высшего образованія, чєм трєбуєтся работодатєлю".

Картопля на росії за рік виросла в ціні на 372%. Але ж там є кому її купувати за таку ціну? Тимчасові мільйонери з виплатами за СВО цілком можуть собі дозволити таку розкіш.

Мені ось така картинка вбачається: неосвічене "щось" з тимчасовими виплатами за "сво" витрачає свої обезцінені інфляцією кошти на продукти, що здорожчали подекуди майже на 400%, відчайдушно бухає, лікується у фельдшерів та недонавчених студентів, дітей відправляє до школи, в якій розуму вчить якийсь псих "ветеран сво". Все це стадо живе в країні, якій не потрібна освіта. Їсть блини з лопати та лізе по трубах, що встановлені біля церков. В країні, де можна вбити, сісти, вийти та знову вбити, і так декілька разів, бо дозволено - ...

Це якийсь жах.