Порабощенные народы России хотят создать отдельный орган для представительства в ПАСЕ: кто в него войдет

Представители ряда порабощенных народов РФ хотят создать отдельную платформу для продвижения своих интересов и сотрудничества с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Речь идет о чеченцах, российских немцах, карелах, сибиряках, татарах, черкесах и дагестанцах.

Видео дня

Для этого они делегировали свои полномочия главе чеченского движения "Единая сила" Джамбулату Сулейманову. Об этом один из лидеров чеченской политической эмиграции в Европе рассказал на полях сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает "Укринформ".

"Сначала мне предложили сотрудничество российские немцы, а позже свои доверенности предоставили еще четыре представителя от организаций, являющихся членами группы Свободных народов. Этими документами они уполномочили меня представлять, защищать интересы, выступать и делать заявления от их имени. Это карелы, это конфедерация сибиряков, это татары, дагестанцы и черкесы", – сказал Сулейманов.

Он уточнил, что Черкесия – это три субъекта РФ: Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, то есть это три народа.

Представитель вышеупомянутых народов отметил, что он начал системную работу в ПАСЕ в начале 2023 года. В настоящее время Сулейманов проводит встречи с делегатами из Швейцарии, Франции, Швеции. Также стоит вопрос о получении подобных полномочий на представительства от калмыков и бурятов.

По его словам, российская оппозиция, которую в ПАСЕ представляют Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза и Геннадий Гудков, конечно, олицетворяют определенную прослойку российского общества, но совсем незначительную.

"А вот республики, которые мы уже уполномочены представлять – это несколько миллионов народов и народностей, которые совершенно не согласны с путинской политикой, и те, если дать им шанс, готовы заявить о своем стремлении к независимости. Поэтому эти народы имеют право иметь свою собственную платформу для дискуссии о постпутинской России. Вместе мы будем сильнее в отстаивании наших прав. Это поможет нам реализовать то, что мы задумали. К тому же у нас есть надежный сообщник в лице украинской делегации", – резюмировал Сулейманов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине 1 марта состоялся марш российской оппозиции под лозунгом "Россия против Путина". Его организаторами выступили Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Леонид Волков, Кевин Лик. Также в акции приняли участие представители "Русского добровольческого корпуса", воюющего против армии РФ в составе Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!