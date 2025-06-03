Подрыв Керченского моста, пустые пляжи и дорогое жилье: что происходит в оккупированном Крыму в начале курортного сезона

В Крыму начался курортный сезон. Однако туристы не торопятся на оккупированный полуостров. Многие когда-то популярные крымские поселки теперь практически пустуют. Россиян отпугивает советский сервис, высокие цены, а также взрывы на Крымском мосту. Последний подрыв опоры не на шутку напугал – теперь отдыхающие обсуждают, не опасно ли им будет возвращаться домой на поезде по подбитому мосту.

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Туристы нервничают после подрыва моста

Очередной подрыв Крымского моста 3 июня вызвал переполох среди отдыхающих на оккупированном полуострове россиян. Главный вопрос – как теперь добираться домой, если мост будет непригодным. Ведь многие приехали сюда на поезде или автомобиле именно по мосту, так как проезд по "новым территориям" – оккупированному Мариуполю – мало кому нравится.

"Во-первых, так дольше, да и вид обстрелянного города мало кому нравится. Его хоть и отстраивают, но все равно он больше похож на призрак. Как теперь домой вернуться? Паромов мало ходит, будем сидеть на берегу и ждать?" – пожаловалась жительница Нижнего Новгорода.

Утром 3 июня, после того, как СБУ провела операцию по подрыву опоры моста, на въезде на него скопились огромные пробки. Людей досматривали по 4 часа. Пробка растянулась на пять километров. Потом проезд открыли, но вскоре вновь остановили, поскольку писали об очередном подрыве.

"Туристы пока не уезжают, но нервничают. Особенно те, кто с детьми. Они не ожидали, что вновь мост могут подорвать. Те, кто на машинах приехал, тем проще, они могут и в объезд уехать. А как быть остальным?" – рассказывает владелица гостиничного дома Виктория.

Пустуют пляжи и набережные

Курортный сезон в оккупированном Крыму только начался. Май был холодным, а теперь стоит 30-градусная жара, но температура воды в море 17-18 градусов. Надежды крымчан, что россияне заменят загрязненную мазутом Анапу на Крым, не совсем оправдались.

Больше всего на полуостров едут с оккупированных украинских территорий, а также сами жители Крыма. Пророссийские крымские блогеры, как обычно, пытаются выдать желаемое за действительное.

Они демонстрируют толпы отдыхающих в центре Ялты. На самом деле 1 июня там праздновали день защиты детей, открывали океанариум, поэтому собралось много родителей с детьми. Но стоит лишь немного отойти от Массандровского пляжа, как побережье пустеет.

Закрыты кафе и магазины.

"Дело в том, что отдыхающие по санаторным путевкам и сами крымчане много денег не тратят. В санаториях кормят, а местные разве что ходят за покупками в супермаркеты. Поэтому в Ялте работают рестораны и кафе в центре, ведь в других местах еще невыгодно открываться, может, к июлю подтянутся туристы", – рассуждает Артем, владелец столовой в Судаке.

А в других поселках и городах Крыма с туристами тоже проблема. Например, в Коктебеле уже второй год подряд ремонтируют набережную после шторма в 2023 году. Тут капитально восстанавливают канализацию, поскольку она и так была в аварийном состоянии, а после шторма и вовсе развалилась.

Поэтому половина бизнеса Коктебеля оказалась не у дел. Пляжи пустуют, в кафе людей мало. Хотя ранее это было очень популярное место для отдыха.

Мало туристов даже в Алуште. Популярный у людей среднего достатка Профессорский или Морской уголок поражает отсутствием туристов. Закрыты ресторанчики и кафе, жизнь бурлит лишь в центре города.

Тишина в Гурзуфе, очень живописном месте. На набережной практически ни единой души, пляжи пустуют. Местные владельцы жилья надеются, что ситуация улучшится в июле, когда море прогреется.

То же самое в Курортном, в Утесе. Не едут люди и в Севастополь. Тут оборудованы сразу несколько пляжей, установлены белоснежные "грибочки", тенты, выставлены шезлонги, проложены деревянные дорожки, построены душевые, кабинки для переодевания. Но загорают лишь несколько человек.

"В Севастополе люди опасаются прилетов дронов и ракет, поэтому сюда едут мало туристов. И вряд ли будет много желающих даже в июле после сегодняшнего взрыва моста. Хоть и говорят, что мост целый, но никто не хочет рисковать", – говорит жительница Севастополя Анна Валентиновна.

В то же время местные туроператоры уверяют, что к ним якобы не поступало звонков от туристов, которые хотели бы прервать отдых или отказаться от запланированных поездок.

"Люди уже заплатили деньги и вернуть их будет практически невозможно. Из-за одного взрыва никто отдых отменять не станет, будут наблюдать за последующими событиями. Поэтому пока мост стоит, люди будут ехать", – заявил один из крымских туроператоров.

Цены в гостиницах растут

Сами россияне обсуждают высокие цены в гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма.

Цена номера на двоих в сутки в июне тут колеблется от 2500 руб. (1250 грн) до 12 000 руб. (6000 грн). Все зависит от близости к морю, питания и лечебных процедур.

В июле цены еще выше – от 2500 руб. (1250 грн) до 18 000 руб. (9000 грн).

"Неадекватный сервис и высокие цены – это все присутствует в Крыму. Как правило, тут сервис остался еще со времен СССР. Современных гостиниц и пансионатов тут не так много и стоят они очень дорого. Россияне, которые хорошо зарабатывают, в Крым вряд ли поедут больше одного раза. Только в Крыму таксист может потребовать оплату перед поездкой", – пишет россиянин.

Также туристы жалуются на то, что даже в дорогих гостиницах сталкиваются с крымским хамством, необязательностью.

"Тут о тихом отдыхе только приходится мечтать. Открыл окно, а там чебуреки до ночи жарят, вонь стоит на всю улицу. Орут под окнами, песни поют. Машины ездят по набережной, где движение запрещено. Ну и дорогие шезлонги. В июне они стоят 700 руб. (350 грн), а в июле уже будут по 1000 руб. (500 грн)", – сообщил еще один отдыхающий.