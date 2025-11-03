Оккупанты запретили проезд по Керченскому мосту в сторону Крыма: кого это касается

С 3 ноября оккупационные власти запретили движение электромобилей и гибридных авто через Керченский мост в направлении Крыма. Запрет распространяется на транспорт, движущийся как со стороны Кубани, так и со стороны полуострова. Такое решение оккупанты объясняют "соображениями безопасности".

Заявление об этом сделал назначенный Россией "глава Крыма" Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ограничение действует "на участке автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив".

"Цель – безопасность", – говорят оккупанты.

По словам Аксенова, это решение принято на основании рекомендаций "силовых и правоохранительных структур". Аналогичное распоряжение подписал и "губернатор Краснодарского края" Вениамин Кондратьев, который сослался на рекомендации антитеррористической комиссии.

В сообщениях кремлевских СМИ отмечается, что владельцы электрокаров теперь должны пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – от Таганрога до Джанкоя. При этом российская сторона не уточнила, как долго будет действовать запрет и планируют ли его распространить на другие категории транспорта.

Альтернативный путь в Крым

Из-за усиленных ограничений движения, электромобили не могут попасть на полуостров через мост, построенный Россией после аннексии Крыма в 2014 году. Теперь для них предусмотрен обходной путь вдоль побережья Азовского моря.

Как отмечают российские источники, ограничения могут быть связаны с опасениями относительно подрывов или диверсий на стратегическом объекте. Напомним, Керченский мост неоднократно становился целью украинских ударов, последний масштабный взрыв на нем произошел в июле 2023 года.

