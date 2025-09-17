На аэродроме 'Морозовск' в Ростовской области произошел пожар: что показали спутниковые фото

На военном аэродроме "Морозовск" в Ростовской области (РФ) произошел пожар. Эпицентр возгорания наблюдается в месте базирования самолетов.

Об этом, 16 сентября, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Сейчас причина возникновения огня неизвестна, однако не исключается вероятность атаки.

"Пожар возник на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области... Очаг фиксируется на стоянке самолетов и в месте расположения инженерного батальона", – указано в сообщении.

Авиабаза "Морозовск" служит местом дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка РФ, в составе которого находятся Су-34 и истребители Су-30/35.

Украинские военные атаковали этот объект в начале августа

В мониторинговой группе отметили, что 5 августа украинские Силы обороны нанесли удар по этому аэродрому, в результате чего были уничтожены склады боеприпасов.

"На фото пепелища видны уничтоженные боеприпасы, включая ФАБ-500М62, РВВ Р-27 и другие. Спутниковые снимки показали полное уничтожение склада и повреждения российских самолетов во время атаки", – говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны осуществила успешную атаку на военный аэродром "Морозовск" в ночь на 3 августа. Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР отметили, что на аэродроме "Морозовск" были поражены вражеские истребители Су-34. Также под огневое поражение попал склад с боеприпасами. Полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два вражеских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками.

