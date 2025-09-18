Когда Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, это никого не удивило. Всё произошло в лучших традициях мафии. Но в отличие от "Коза Ностры" или "Якудзы", у Кремля есть собственная армия и ядерное оружие. Именно это делает Россию уникально опасной: это мафия масштаба государства.

В мафиозном государстве спецслужбы и преступные группировки действуют в тандеме. Здесь насилие — не монополия государства, а франшиза, доступная тем, кто нужен Кремлю. От "зелёных человечков" в Крыму до "вагнеровцев" в Сирии и Африке — российская мафиозная машина действует там, где ей выгодно, и всегда вне закона.

Основной базой пригожинской "группы Вагнера" было село Молькино в Краснодарском крае, недалеко от дислокации 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ. После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года всё изменилось, и "группа Вагнера" с её руководителем Евгением Пригожиным получила чрезвычайные полномочия, превратившись в полноценную частную армию не только с пехотой, но и с артиллерией и даже собственной авиацией.

Пригожин начал лично ездить по тюрьмам и вербовать заключённых для участия в боевых действиях в Украине в обмен на освобождение, хотя изначально закон не предусматривал такой возможности. Члены "группы Вагнера" вербовали и обычных граждан по всей стране, обещая 240 тысяч рублей в месяц. Секретным указом Путина Пригожин был награждён звездой Героя России.

Характерным для "группы Вагнера" стало снятое на видео убийство кувалдой её бывшего наёмника и военнопленного Евгения Нужина; ролик разошёлся по интернету. Правоохранительные органы РФ проигнорировали этот инцидент. Бывший боец "Вагнера" Андрей Медведев, бежавший в начале 2023 года, заявил, что ему известно ещё о десяти казнях внутри "Вагнера" — в отместку за отказ воевать в Украине. Он сказал, что лично видел расстрелы нескольких людей.

В мае 2023 года "группа Вагнера" была фактически легализована: когда Пригожин заявил о взятии под контроль украинского города Бахмута, на сайте Кремля появилось официальное сообщение о том, что президент поздравил "штурмовые отряды Вагнер".

Группа Вагнера была создана вне закона, существовала вне закона и встретила свой конец тоже вне закона. Когда её основатели Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе, мало кто в России или за её пределами удивился. Большинство было уверено: Путин не простил Пригожину мятежный поход на Москву в июне 2023 года.

Как в фильмах о мафии, где враждующие группировки собираются "мириться", а в итоге одна расстреливает другую,— они заключают мир только для того, чтобы уничтожить. Мафия-государство имеет больше ресурсов, чем обычная мафия. Иногда оно даже использует официальные вооружённые силы незаконно, с нарушением всех правил. Так было при аннексии Крыма в 2014 году.

В конце февраля — начале марта 2014 года стратегические объекты Крыма заняли "зелёные человечки" — неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков. Их называли "вежливыми людьми". На этом фоне провели "референдум" об объединении с Россией.

В прямом эфире в апреле того же года Владимир Путин подтвердил, что это были российские военные, хотя по закону их там не должно было быть. Российская разведка цинично проводит тайные операции за границей. Иногда секрет становится явным — если миссия идёт не по плану.

Так было в марте 2018 года в британском Солсбери: бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после отравления веществом "Новичок". Британское расследование установило подозреваемых: Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже расследование Bellingcat и The Insider доказало, что "Боширов" — это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а "Петров" — врач ГРУ Александр Мишкин. В интервью Маргарите Симоньян они утверждали, что приезжали любоваться шпилем собора в Солсбери.

Подобные "приключения" не уникальны. Болгария обвинила трёх россиян в отравлении бизнесмена Емилиана Гебрева, его сына и топ-менеджера компании. По данным прокуратуры, весной 2015 года их отравили неизвестным фосфорорганическим веществом. Гебрев занимался торговлей оружием и признался, что поставлял его в Грузию во время войны 2008 года. Болгарские власти назвали подозреваемых — Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова. Эти же имена ранее упоминались в публикациях The Insider и Bellingcat, которые связывали их с ГРУ.

В книге "Мафиозное государство: как Россия не смогла стать демократической", изданной под моей редакцией, сказано: сегодня мир стоит перед выбором — признать мафиозную суть российского режима и действовать соответственно или продолжать закрывать глаза, позволяя ему укрепляться. Россия не изменится через внутренние реформы: система построена так, чтобы их не допустить. Надежды на эволюцию или компромисс лишь дают мафии время укорениться.

Важно понимать: Кремль — это не государство в привычном смысле, а преступная группировка, обладающая ресурсами и армией. И бороться с ним нужно так же, как с мировыми мафиями: расследованиями, судами, изоляцией, перекрытием каналов финансирования. Только максимальная прозрачность, международная координация и бескомпромиссность способны разрушить эту пирамиду. Если же мир выберет слабость, завтра последствия мафиозного государства почувствуют уже не только соседи России, но и каждый, кто ещё верит в силу международного права.