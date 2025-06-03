Крах экономики России - это не сценарий одного дня, а результат накопления глубоких и параллельных кризисов. По оценке искусственного интеллекта, такая ситуация возможна при одновременном совпадении нескольких негативных факторов: от затяжного военного конфликта до глобальной изоляции и технологического коллапса.

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GPT смоделировал возможные условия, которые способны вызвать обвальный кризис экономики РФ. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Условия, при которых возможен крах экономики России:

Стабильно низкие цены на нефть ($30-40 или меньше)

Если котировки марки Urals опустятся до уровня $30-40 за баррель и продержатся там больше года, государственный бюджет РФ потеряет критическую долю доходов. В таких условиях резервы исчерпываются быстро, а правительство будет вынуждено либо резко сокращать расходы, либо запускать эмиссию рубля, что приведет к инфляции и девальвации. Оба варианта вызывают кризис.

Усиление санкционного давления Запада

Полное эмбарго на энергоносители, остановка "серых" схем обхода через третьи страны, блокирование доступа к международной финансовой системе, технологическая изоляция - все это может парализовать ключевые отрасли экономики, особенно оборонную, транспортную и энергетическую.

Значительное военное истощение / поражение

Война в Украине остается главным фактором экономического истощения. Расходы на фронт - самая большая статья бюджета РФ. Если боевые действия затянутся на годы или Россия потерпит политическое или военное поражение, это спровоцирует внутреннюю нестабильность, падение валютной выручки и сворачивание внешних инвестиций.

Внутренний социальный или политический взрыв

Резкое снижение уровня жизни, инфляция, дефицит товаров могут вызвать нестабильность. Также этому может способствовать массовая мобилизация или репрессии, которые вызывают социальные бунты. Крах государственных институтов или потеря вертикали власти. Такой сценарий приведет к потере контроля над экономикой.

Валютный / банковский кризис

Массовый вывод средств, падение доверия к рублю, крах банков - все это уже случалось в новейшей истории России. В худшем случае возможен возврат к "натуральным" расчетам в регионах, дефициту и теневой экономике.

Возможные сроки краха России

Ситуация в экономике России постепенно усложняется, и ближайшие годы могут стать переломными. Уже в 2025-2026 годах возможно резкое ухудшение: рост цен, дефицит бюджета, падение курса рубля. Такой сценарий очень вероятен, если продолжатся санкции, война не завершится, а цены на нефть останутся нестабильными.

В 2026-2028 годах не исключен вариант управляемого кризиса - когда власть будет пытаться удержать ситуацию, но экономика все равно будет падать. Это может произойти, если Россия потеряет поддержку Китая или ее нефть и газ станут неконкурентными.

После 2028 года возможен уже полный крах - как это было с СССР. Это произойдет, если власть потеряет контроль, страна потеряет основные рынки сбыта, а система просто развалится. Вероятность такого сценария пока невелика, но он вполне реален.

По состоянию на 2025 год Россия еще имеет ресурсы для удержания стабильности, но окно возможностей стремительно сужается.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда взялась распространять фейк о том, что Запад якобы намерен развалить Россию как государство в ее нынешнем виде. В результате "заговора западных элит" на месте РФ должны возникнуть разрозненные "10-20 частей".