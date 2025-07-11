Апогей 'величия': единственный российский авианосец 'Адмирал Кузнецов' собираются распилить на металлолом

Единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов" могут списать, в российском минобороны сейчас рассматривают вопрос об отказе. Если решение будет положительным, один из символов путинского "величия" распилят на металлолом.

Видео дня

Утилизация "величия" может быть обусловлена огромной стоимостью как его восстановления, так и эксплуатации, чего "процветающая" Россия позволить себе сейчас не может. Об этом пишут российские СМИ, обратил внимание Telegram-канал "Сеятель ветра".

"Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются списать и распилить на металлолом. Апогей Путинского "величия". Можно сколько угодно ляпать языком про небывалую мощь армии и боевых роботов, но вот вам наглядная разница между реальностью и пустой болтовней", – отмечает канал, публикуя скриншот заметки одного из пропагандистских изданий РФ.

Согласно сообщениям, минобороны РФ рассматривает возможность списания или сдачи на металлолом единственного российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" вместо его восстановления.

Так, бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что решение о прекращении ремонта считает оправданным, поскольку классические авианосцы, мол, больше не отвечают потребностям российского флота.

"Авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уходящая эпоха... А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только разрезать на металлолом и утилизировать", — отметил Авакянц.

Опрошенные пропагандистами эксперты убеждены, что морально и физически устаревший корабль не имеет смысла модернизировать, что его эксплуатация слишком затратна, а техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов.

"Также сообщается, что в условиях ограниченного финансирования и новых приоритетов по развитию флота ресурсы могут быть перераспределены на более современные проекты, связанные с беспилотными технологиями и роботизированными системами", – пишет одно из российских изданий.

Напомним, ранее о том, что единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй, писал портал Defense Express.

Эксперты считают, что проблема не только в техническом состоянии корабля, но и в неспособности России поддерживать свои военно-морские амбиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!