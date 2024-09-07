Звезда 'Списка Шиндлера' Марк Иванир: уроженец Черновцов, играющий 'плохих русских'

Путь голливудского актера Марка Иванира к успеху журналисты часто называют извилистым, но он, скорее, был долгим и упорным, когда он шаг за шагом шел к своему нынешнему положению. От уличного жонглера к одному из основателей и актеру популярного израильского театра "Гешер", от исполнителя ролей второго плана к звезде Голливуда и стриминговых сервисов фильмов и сериалов.

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Критики оценили его работы в кино призом "Серебряный медведь", полученном на Берлинале в 2006 году, а журнал The New York Observer включил его в Топ-100 исполнителе самых запоминающихся ролей года. У Иванира своеобразное амплуа – как правило, ему достаются роли "плохих русских" – шпионов, боевиков, наемников и космонавтов славянского происхождения, справиться с которыми ему помогает знание языков и информированность о жизни в Советском Союзе, из которого его семья бежала на Запад.

Из спецслужб Израиля – в клоуны

Будущий актер родился 6 сентября 1968 – по другим сведениям 1964 – года в украинских Черновцах в еврейской семье. Через четыре года родители эмигрировали в Израиль. Окончив школу, Марк пошел служить в израильскую армию, он участвовал в проходившем под грифом "секретно" операции переселения в Израиль эфиопских евреев. Тогда он приобрел военный опыт, а также знания и навыки, которые впоследствии использовал во время съемок в кино: дублеры и каскадеры Марку не требовались – многие трюки он делал лучше, чем они. Во время выполнения опасных операций Иванир настолько хорошо себя зарекомендовал, что получил несколько заманчивых предложений перейти на работу в спецслужбы Израиля, но он от них отказался, чтобы… стать клоуном. Вчерашний военный без труда поступил в цирковое училище на отделение клоунады и, проучившись в ней два года, пустился в "свободное плавание" – начал самостоятельно гастролировать по странам Европы, выступая – как средневековые актеры прямо на улицах и площадях. В результате на Иванира обратили внимание цирковые менеджеры, которые пригласили его на работу в парижский цирк Cirque Pawelles.

Работа в театре "Гешер"

Однако связать свою жизнь с цирком Иванир не планировал. Окончив театральную школу Nissan Nativ, Марк работал в театре "Камеры" Тель-Авива и Израильской опере, а затем стал одним из основателей работающего в Яффо известного израильского театра "Гешер", состоящей из актеров – выходцев из Советского Союза. За два года этот театральный коллектив, спектакли которого идут на иврите, но при этом сопровождаются субтитрами на русском языке, стал одним из самых популярных в Израиле, а британская газета Times даже назвала его "одной из лучших театральных компаний в мире". В "Гешере", гастролировавшем в Европе и Америке, им рукоплескали зрители Нью-Йорка, Рима, Парижа, Берлина и Лондона – Иванир сыграл много интересных ролей, а также работал в качестве заведующего литературной частью: он искал и находил новые пьесы, переводил и адаптировал их для постановки на сцене театра. Для него это не составляло особого труда: актер владеет восемью языками, на шести из которых – иврите, идиш, английском, французском, украинском и русском – говорит свободно.

Первые шаги в кино

Новой страницей в жизни и творчестве актера стал кинематограф. Впервые он появился на экране в 1988 году, сыграв русского наемника в канадско-израильском военном боевике "Железный орел-2". Последовавшие за этим кинодебютом работы в сериалах принесли ему известность в Израиле – его начали останавливать на улицах с просьбой дать автограф. Постепенно актер, переехавший к тому времени в Лондон, начал появляться в эпизодах и в американских шоу – "Крутой Уокер: Правосудие по-американски", "24 часа", "Детектив Монк", "C S I: Место преступления Нью-Йорк/Майами", но до мировой славы в то время было еще далеко.

Работа со Спилбергом

Первой крупной работой Иванира в кино стала роль Марселя Голдберга в "оскароносном" фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера", вышедшем на экраны в 1993 году. Ради работы в этом фильме актер оставил "Гешер" и уехал во Францию, чтобы взять несколько уроков у известного театрального педагога Филиппа Голье: серьезного опыта съемок в кино у актера не было, и он не хотел показать свою беспомощностью на съемочной площадке. В результате он настолько профессионально показал себя в работе, что тут же получил еще несколько предложений – в частности, в фильмах "Человек, который плакал" с Джонни Деппом в главной роли и "Тайная связь". Что до Спилберга, то с ним Иваниру посчастливилось работать еще два раза – в фильмах "Терминал", в котором он сыграл небольшую роль водителя такси, и "Приключения Тинтина: тайна "Единорога".

Как фильмы, так и сериалы

С 2001 года Марк Иванир, переехавший с семьей – женой и двумя дочерями в Лос-Анджелес, живет и работает в Голливуде. Он много снимается как в полнометражных фильмах – "Мистер и миссис Смит", "Тени прошлого", "Охота Ханта", "Однажды в Голливуде", "Четвертая власть", "Рубикон", "Сердце Стоун", так и в популярных сериалах – "Гримм", "Американская история ужасов", "Черный список", "Родина"., "Ради всего человечества"

Сериал "Вдали" – об опыте жизни в изоляции

Одна из последних премьер Иванира – сериал Netflix "Вдали", в котором он сыграл астронавта, находящегося на орбите без возможности общения не только с близкими людьми. По словам актера, весь трагизм роли космонавта Миши, оказавшегося в космическом корабле, который сам Иванир называет "консервной банкой", он прочувствовал в период изоляции времен эпидемии коронавируса, которая совпала с работой над сериалом. Актер до сих пор с ужасом вспоминает о необходимости закрыться в стенах своего дома, с которой тогда столкнулось человечество. В интервью он рассказывает, что его семья не смогла даже как положено проститься с умершим в то время дедушкой жены – они "присутствовали" на церемонии похорон по Zoom. Также, чтобы максимально достоверно вжиться в образ, Иванир общался с настоящим астронавтом Майком Массимино, который посвятил его в детали и нюансы пребывания в космосе.

Секрет успеха – каждый раз завоевывать его заново

Перед премьерой каждого своего фильма или сериала актер очень волнуется. По его словам, каким бы успешным ты ни был в прошлом, это не гарантирует тебе удачи в будущем – ее каждый раз надо завоевывать заново. "Если вы вкладываетесь в какую-то работу, – говорит он в интервью, – то, когда она подходит к завершению, вы не находите себе места: как будут приняты результаты твоего труда, как отреагируют на них люди? А иначе зачем вообще что-то делать?"