Запретная мода: что считалось позором в СССР

В целом мода является формой самовыражения человека, его способом взаимодействия с миром. Но совсем не так всё было в СССР, где мода подчинялась идеологии и подлежала строгому контролю.

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Одежда советского гражданина должна была демонстрировать скромность, "правильность" и принадлежность к коллективу, поэтому любые попытки выделиться легко могли стать поводом для осуждения. То, что сегодня кажется обыденностью, тогда считалось почти вызовом системе. OBOZ.UA вспоминает, какие вещи в Союзе считались позором.

Все яркое – непристойно

В первую очередь под запрет попадала яркость. Кричащие цвета, выразительный макияж, необычные прически или окрашенные волосы воспринимались как признак легкомыслия или даже морального падения. Маникюр разрешался, но только в сдержанных, почти незаметных оттенках. Любая демонстративность, красочность, яркость выглядели подозрительно – слишком "не по-советски".

Без намеков на обнаженность

Телесность в советской культуре всячески вытеснялась, поэтому и открытость в одежде стала настоящим табу. Прозрачные ткани, кружево или даже легкий намек на обнаженность тела вызывали резкую критику. Одежда должна была быть практичной и закрытой – без намеков на сексуальность. За мини-юбку или декольте можно было получить замечание на работе или в учебе. О вещах в таком модном сейчас "бельевом" стиле никто даже мечтать не мог. Лишь позже, в 1970-х, эти элементы начали осторожно проникать в гардеробы, но и тогда вызывали неоднозначную реакцию.

Домашнее – только дома

Не менее странным с современной точки зрения было строгое разделение одежды на "домашнюю" и "уличную". Выйти за хлебом в пижаме, халате и домашних тапочках считалось скандальным жестом. Максимум, где можно было появляться в таком виде, – это балкон своей квартиры.

Спортивная обувь за пределами спортзала

Ограничения накладывались даже на обувь. Кроссовки и кеды считались исключительно спортивным снаряжением и не воспринимались как часть повседневного образа. Для ежедневной носки существовала своя "норма" – сдержанная, удобная, но лишенная индивидуальности.

Бикини как повод для скандала

Пока весь мир сходил с ума от купальников-бикини, в которых было удобно загорать, плавать и играть во фрисби или пляжный волейбол, в СССР такая одежда осуждалась. Появление в бикини вызывало переполох, скандал и длительные дискуссии об "облике морали".

Буржуазные джинсы

Отдельным символом "чужой" моды были джинсы. Они не всегда были формально запрещены, но оставались дефицитом и вызывали подозрение. Их ассоциировали с западной культурой, свободой и индивидуализмом — то есть со всем, что не вписывалось в советскую систему ценностей. Джинсы доставали через знакомых, привозили из-за границы или покупали с рук по значительно завышенным ценам. Ношение такой одежды могло стать поводом для осуждения, ведь оно выделяло человека из толпы и намекало на "неправильные" ориентиры.

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