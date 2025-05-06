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Запеченный картофель с салом на огне: делимся рецептом блюда для пикника
Если вы хотите приготовить очень вкусный картофель на мангале или просто на костре, кулинары советуют добавить сало, оно сделает картофель очень сочным и вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шампурах.
Ингредиенты:
- картофель
- сало
- специи
- зелень
- чеснок
- масло
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель, добавить специи и масло, перемешать.
2. Нанизывайте картофель и сало, замотайте шампур в фольгу и готовьте так 20 минут.
3. После снимите фольгу и готовьте картофель до корочки.
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