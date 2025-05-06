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Запеченный картофель с салом на огне: делимся рецептом блюда для пикника

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
462
Запеченный картофель с салом на огне: делимся рецептом блюда для пикника

Если вы хотите приготовить очень вкусный картофель на мангале или просто на костре, кулинары советуют добавить сало, оно сделает картофель очень сочным и вкусным. 

Видео дня
Как вкусно запечь картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шампурах. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель
  • сало 
  • специи
  • зелень 
  • чеснок
  • масло

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель, добавить специи и масло, перемешать.

Ингредиенты для блюда

2. Нанизывайте картофель и сало, замотайте шампур в фольгу и готовьте так 20 минут.

Сколько готовить картофель с салом

3. После снимите фольгу и готовьте картофель до корочки. 

Готовое блюдо

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