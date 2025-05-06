Запеченный картофель с салом на огне: делимся рецептом блюда для пикника

Если вы хотите приготовить очень вкусный картофель на мангале или просто на костре, кулинары советуют добавить сало, оно сделает картофель очень сочным и вкусным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шампурах.

Ингредиенты:

картофель

сало

специи

зелень

чеснок

масло

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель, добавить специи и масло, перемешать.

2. Нанизывайте картофель и сало, замотайте шампур в фольгу и готовьте так 20 минут.

3. После снимите фольгу и готовьте картофель до корочки.

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