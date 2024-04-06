Зачем в СССР брили налысо маленьких детей: откуда взялся предрассудок

В СССР существовало немало традиций и обычаев, которые на самом деле не имели никакого научного основания и смысла. К счастью, большинство из них не выдержали проверку временем, однако даже сегодня есть люди, руководствующиеся советами из прошлого.

Жителям союза было легко понять, исполнился ли ребенку год или нет, ведь по достижении этого возраста все родители брили их налысо. OBOZ.UA собрал информацию о том, откуда пошел этот предрассудок и есть ли на самом деле от него польза.

Происхождение традиции

Традиция брить детей наголо берет свое начало еще с Древней Руси. Тогда люди считали, что волосы содержат определенную информацию, поэтому если обрезать их до того, как ребенку исполнится один год, то он потеряет связь с высшими силами. Тогда считалось, что от этого малыш может заболеть или даже умереть.

Еще одна теория состоит в том, что потому, что на Руси после того, как ребенку исполнился год, его часто передавали на воспитание отцу. А поскольку считалось, что волосы являются своеобразным символом связи с матерью, а также признаком бунтарства, их избавляли. Якобы это должно было сделать ребенка более послушным и не плаксивым.

Затем небольшие локоны обстриженных волос носили на шее в небольших мешочках. Люди верили, что это убережет их от разных бед и принесет удачу.

Советские предрассудки

В СССР люди верили в то, что если в год побрить ребенка, то в будущем у него будут более густые и красивые волосы.

Кроме того, считалось, что если постричь малыша раньше, то он начнет разговаривать гораздо позже.

Бытовые условия

В Советском Союзе детей также брили из соображений гигиены. Ухаживать за волосами было значительно сложнее, чем за лысиной. К тому же из-за того, что в коммуналках не редко жили несколько семей одновременно, значительно увеличивался риск того, что у детей появятся вши.

Мнение специалистов

Уже всем известно, что бритье детей не принесет ни вреда, ни пользы. Трихологи заявляют, что на состояние волос влияют только гены человека. Волосяные луковицы формируются у людей еще на стадии эмбриона, потому что бы вы ни делали, вы не сможете повлиять на будущую прическу ребенка.

В то же время педиатры отмечают, что не стоит брить детей. В первые 12 месяцев кожа головы у ребенка очень нежная, поэтому машинки для стрижки могут ее повредить.

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