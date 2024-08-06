Заблудились в лесу с ребенком: на Прикарпатье спасатели разыскали в лесу группу туристов. Фото

В Ивано-Франковской области группа туристов заблудилась в лесу вместе с 4-летним ребенком. Их пришлось разыскивать спасателям.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером спасатели получили сигнал о том, что группа людей с маленьким ребенком заблудилась в лесном массиве недалеко от села Небылов, Калушского района.

На поиски отправились горные спасатели из села Осмолода. Они быстро нашли заблудших туристов и благополучно сопровождали их в населенный пункт. К счастью, никто из них не нуждался в медицинской помощи.

Спасатели подчеркнули, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует придерживаться нескольких простых правил:

Подробно изучите карту местности. Перед тем как отправиться в лес, ознакомьтесь с маршрутом и ориентирами.

Заряжайте мобильный телефон. Убедитесь, что перед выходом телефон полностью заряжен.

Носите яркую одежду. Избегайте неприметных цветов, таких как серо-зеленый или черный. Выбирайте яркую одежду со световозвращающими элементами, чтобы вас было легче заметить.

Заботьтесь о своей безопасности. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону "101".

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