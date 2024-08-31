За день энергетики ДТЭК вернули свет около 10 тыс. семей после обстрелов

30 августа энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 10 тыс. семей Днепропетровщины и Донетчины, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Юг Днепропетровска постоянно страдает от вражеских ударов, в результате чего разрушается сетевое оборудование. Здесь 30 августа ремонтные бригады ДТЭК вернули свет более чем в 6,7 тысячи домов в 4 населенных пунктах области.

Тем временем Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все вызовы и опасность за сутки энергетикам удалось с разрешения военных вернуть свет в дома более 2,7 тысячи семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.