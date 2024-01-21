Юлия Муллок: как украинка стала последней принцессой Кореи

Историю жизни Юлии Муллок часто сравнивают со сказкой о Золушке: красивая история любви сделала ее последней в истории принцессой Кореи. Вот только большого счастья это ей не принесло. Но ведь и Шарль Перро довел свою героиню только до свадьбы – как дальше сложилась ее жизнь, неизвестно.

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О детстве Юлии известно немного: она родилась в Пенсильвании в многодетной и небогатой семье украинский эмигрантов. Несмотря на то что по документам Муллок была американкой и ее чаще называли Джулией, она всегда – до последних дней – настаивала на том, что является украинкой.

Осуществление мечты

Отец Юлии был шахтером, он буквально надрывался на работе, чтобы прокормить жену и детей. Тем не менее родители нашли деньги на образование дочери, которая мечтала стать архитектором. Правда, осуществить мечту ей удалось не сразу – во время Второй мировой войны девушка служила в ВМС США и только после ее окончания поступила в колледж дизайна в Парсонсе, штат Западная Виргиния. После его окончания Муллок устроилась в престижное дизайнерское агентство Бея Юймина, которое проектировало в том числе и стеклянную пирамиду для Лувра.

Предложение руки и сердца на украинском языке

Девушка решила резко изменить свою жизнь – продать квартиру в Нью-Йорке и переехать в Испанию. Она выставила жилье на торги, и скоро нашелся первый покупатель – человек, которого она знала: новый сотрудник агентства, в котором она работала, выпускник Принстонского университета Ли Гу. На службе они только здоровались, и все, но Юлия не знала, что молодой человек давно искал повод с ней познакомиться. Продажа квартиры пришлась как нельзя кстати, хотя Ли Гу не собирался ее покупать. Он признался Юлии в своих чувствах и попросил ее не уезжать из Америки.

К великому изумлению Муллок, скромный Ли Гу оказался наследным принцем Кореи. Правда, от его монаршей династии к тому времени остался только титул – все свое былое влияние его семья потеряла. Корея стала президентской республикой, все имущество императорской семьи – земли и многочисленные дворцы – национализировали. Императорскую семью вывезли в Японию, где и появился на свет Ли Гу – последний прямой потомок династии Чосон, которая правила Кореей с конца XIV века. Молодой человек переехал в США, где получил хорошее образование.

В тот вечер Ли пригласил Юлию на ужин, они долго общались, и молодой человек даже сказал ей несколько фраз на украинском языке, которым его научил сосед-украинец по университетскому общежитию. Предложение руки и сердца корейский принц тоже сделал на украинском языке, чем совершенно покорил девушку. Родители Ли не возражали против их брака, хотя даже в их тогдашнем – бедственном – положении это был мезальянс. Венчание прошло в октябре 1958 года в Нью-Йорке – в грекокатолической церкви Святого Юра на Манхэттене. С этого момента Юлия стала не просто дочерью украинских эмигрантов, а "Ее Императорским Величеством".

"Великая мать"

В 1963 году власть в Корее поменялась, и новый президент Пан Чонхи позволил императорской семье вернуться на родину. Им даже вернули незначительную часть имущества, в том числе дворец Чхандоккун, в котором они поселились. Юлия привыкала к жизни корейской принцессы, которая подразумевала ношение традиционной для кореянок одежды и неукоснительное соблюдение обычаев. Она даже – хоть и в минимальном объеме – выучила корейский язык, но своей при дворе так и не стала. Больше всего родственников Ли Гу раздражало то, что Юлия не могла родить принцу наследника, что для монаршей семьи было самым важным в отношении невестки – они с мужем должны были продолжить династию.

А вот в народе Юлию любили – за неимением собственных детей она дарила любовь чужим, преимущественно с ограниченными способностями: открыла школу для детей-инвалидов, помогала приютам. Не обделяла принцесса вниманием и взрослых, нуждавшихся в опеке: ей принадлежала идея открытия социального магазина, продающего одежду, сшитую людьми с особыми потребностями. Благотворительностью Муллок занималась со своей свекровью, с которой у нее сложились добрые отношения. За добрые дела Юлию прозвали "великой матерью". В конце концов они с Ли Гу решились взять в семью сироту из детского дома, но по понятным причинам 10-летняя Юн-Сун, которую Юлия называла Женечкой, не могла считаться членом императорской семьи и продолжательницей рода.

Развод по-императорски

Отсутствие собственных детей у Ли Гу и Юлии и стало в результате причиной их разрыва. Семья принца все больше и больше была недовольна ею, да и муж, которому внушали, что он зря женился на иностранке, постепенно отдалялся от Юлии. В 1974 году супруги разъехались по разным домам, но с разводом не торопились – возможно, хотели дать своим отношениям еще один шанс. Увы, это у них не получилось – через 8 лет, в 1982 году, они развелись официально.

Поскольку их свадьба не была проведена в соответствии с корейскими традициями и Муллок не была вписана в семейный реестр императорской фамилии как официальная жена, то и никаких имущественных или иных претензий быть не могло. Впрочем, о своем условном положении при дворе Юлия узнала только после расторжения брака, и это стало для нее серьезным ударом. Чтобы как-то загладить свою вину, семья Ли Гу перевела на банковский счет бывшей невестки солидную сумму денег, но это, похоже, было все, что они смогли для нее сделать. Какое-то время Юлия еще жила в Сеуле – ей трудно было сразу расстаться со страной, в которой она когда-то была так счастлива, но потом все-таки переехала на Гавайи.

Любовь до гробовой доски

Императорская семья оправдывала развод Юлии и Ли Гу тем, что династии нужен наследник, но, увы, принц больше не женился и умер бездетным. Несколько романов, которые он завел после расставания с Муллок, были яркими и бурными, но официальным оформлением отношений не завершились. Ли Гу после расставания с женой преподавал в Сеульском университете, занимался бизнесом – руководил авиакомпанией, которая, при его непосредственном участии, обанкротилась: у принца не было коммерческой жилки. Он умер в 2005 году, Юлию на церемонию прощания с ним не пригласили. Она сама тайно приехала в Сеул, но сохранить инкогнито ей не удалось – ее разоблачили журналисты.

Ли Гу Юлия пережила на 12 лет – она умерла в ноябре 2017 года на Гавайях в доме престарелых. Прах последней принцессы Кореи по решению ее приемной дочери Евгении был развеян над Тихим океаном, хотя она хотела, чтобы это сделали в Корее. За несколько лет до смерти Юлия, отвечая в интервью на вопрос, не держит ли она зла на бывшего мужа, ответила, что до сих пор любит его…