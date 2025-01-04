Выдающийся ученый Майкл Каша: родился и вырос в США, но никогда не забывал украинский язык

Майкл Каша – выдающийся американский ученый, физик и химик, один из основателей и первый руководитель Института молекулярной физики, член Национальной академии наук США, советник по науке американского президенты Джимми Картера – этнический украинец, который, несмотря на то, что родился и всю жизнь прожил в Америке, никогда не забывал о своих корнях.

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По воспоминаниям тех, кому посчастливилось общаться с ученым лично, он хорошо знал украинский язык – особенно его лемковский диалект – и разговаривал на нем не только со своими родственниками, братом и сестрой, но и с украинцами, с которыми его сводила судьба. Он помогал ученым из нашей страны публиковать статьи в западной прессе и переводить их труды на английский язык, а о гостеприимстве семьи Каши, которое называли украинским, ходили легенды – двери их дома в Таллахасси были открыты для всех.

Детство в украинской среде

Майкл – при рождении Михаил – Каша появился на свет 6 декабря 1920 года в США, в штате Нью-Джерси, в семье украинских эмигрантов, бежавших – как и множество их соотечественников – за океан в поисках лучшей доли. Миша рос в среде земляков своих родителей, которые бережно относились к языку, культурным традициям и вере своих предков, поэтому начальное образование мальчик получил в школе при украинской церкви. Чаще всего обучение эмигрантов на этом и заканчивалось, но Михаил стал исключением из правила – он продолжил учебу в средней школе. Впоследствии Каша вспоминал, что таким образом он воплотил в жизнь мечту своего отца, Стефана Каши, который всегда стремился к науке, но в силу сложных жизненных обстоятельств смог получить только начальное образование. Миша, как и отец, мечтал заниматься наукой – еще во время учебы в школе он самостоятельно собрал детекторный приемник и внимательно слушал все передачи, в которых рассказывали о научных и технических достижениях того времени.

Первая профессиональная удача

На одаренного юношу обратили внимание школьные учителя, которые уговорили его родителей разрешить сыну учиться дальше. Стефан воспринял эту идею без энтузиазма: он считал, что средней школы для его сына вполне достаточно, к тому же, рассчитывал на еще одни рабочие руки – во времена Великой депрессии, когда многие американцы с трудом сводили концы с концами, лишними они бы не были. В конце концов, отец согласился, но с одним условием – Михаил получит очень востребованную по тем временам профессию электрика. Возможно, он прожил бы всю свою жизнь, вкручивая лампочки и ремонтируя электрощитки, но ему повезло – его взяли лаборантом в фирму "Мерк", создающей синтетические аналоги натуральных биологических веществ. После того как Михаилу удалось сделать то, над чем безрезультатно трудились штатные сотрудники лаборатории – очистить созданный ими же синтетический продукт, стало понятно, что ему необходимо поступать в технический университет.

От учебы в аспирантуре до должности профессора

Последующие годы были едва ли не самыми сложными в жизни Каши – за получение знаний необходимо было платить, ему приходилось совмещать работу с учебой. Утром он шел в лабораторию, а, завершив смену, садился на электричку и отправлялся на занятия, откуда возвращался поздно вечером. И так – каждый день. Майкл сильно уставал, но это никак не сказывалось на его трудоспособности и успехах в учебе – они были настолько впечатляющими, что – после получения диплома бакалавра в университете Мичигана – его взял к себе в аспирантуру выдающийся химик Гилберт Льюис, учеба у которого была мечтой Каши. В научную работу Майкла, который у Льюиса занимался изучением природы люминесценции, внесла коррективы Вторая мировая война. Все силы были брошены на создание атомной бомбы, к этой работе химиками был привлечен и Каша – вместе с другими аспирантами он занимался выделением и очисткой радиоактивных веществ.

По воспоминаниям самого ученого, им для этого не выдали даже защитных средств – спецодежды и экранов, но энтузиазм и гордость за привлечение к такой ответственной научной деятельности были настолько сильны, что никто из них не заболел лучевой болезнью. На исследования, которые должны были лечь в основу диссертации, у Каши оставалось только вечернее и ночное время, что не помешало ему закончить испытания и в январе 1945 года защитить диссертацию на тему "Триплетные состояния органических молекул". Многие ученые категорически отказывались принимать открытие Каши, поэтом ему – при помощи его научного руководителя – пришлось в течение года доказывать свою правоту. К тому времени, когда Майклу удалось одержать победу над оппонентами, Льюиса уже не было в живых – он трагически погиб во время лабораторного опыта, а сам Каша поступил на должность профессора в университет городка Таллахасси – его провинциальный статус давал ему свободу научных исследований. Майклу удалось сделать это учебное заведение известным во всем мире – именно здесь Каша совершил все самые известные свои открытия.

Список открытий и отсутствие Нобелевской премии

Перечисление всех их займет много времени и места, да и тем, кто не имеет непосредственного отношения к химии и физике, оно мало что скажет, но переоценить их важность в жизни каждого из нас невозможно. Именно Майкл Каша открыл фундаментальный закон, устанавливающий связь между двумя видами излучения – флуоресценцией и фосфоресценцией – и правило Каши, определяющее энергетику электронных переходов молекул. Он объединил две квантово-механические теории – экситонного и индуктивно-резонансного перехода энергии и открыл синглетный кислород в химических и биохимических реакциях. Каша был первым, кто объяснил то, каким образом растения используют энергию Солнца, и предложил эффективную модель этого процесса, а также внес свой вклад в изучение многих фотохимических систем. В последние годы Каша работал над изучением северного сияния, у него была собственная теория возникновения этого явления. Несмотря на то, что даже одного такого открытия было бы достаточно, чтобы навсегда войти в историю науки, Каша не получил Нобелевскую премию, хотя и выдвигался на нее. Сам ученый в этом вопросе совершенно не чувствовал себя ущемленным – по его словам, ни одна награда не могла сделать его таким счастливым, как работа и – особенно! – удачные опыты и эксперименты.

Таллахасси: дом на всю жизнь

Город Таллахасси настолько пришелся Каше по душе, что он прожил в нем всю жизнь. Ученый был влюблен в природу Флориды, боролся за сохранение ее флоры и фауны. В озере, на берегу которого жил Каша со своей женой Лилией, водились крокодилы – ученый очень трепетно относился к этим животным, которых, на его взгляд, незаслуженно называют кровожадными. Своим гостям он предлагал покататься на озере на его каяке в окружении крокодилов – по словам тех, кому это удалось, они получили яркие впечатления. В свободное время Каша занимался обработкой дерева, конструированием музыкальных инструментов – прежде всего, гитар – и парусным спортом. Майкла Каши не стало 12 июня 2013 года – он ушел из жизни в своем доме в Таллахасси.