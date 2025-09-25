'Все говорили, что безопасно, а сейчас нас выгнали с пляжа': как украинские дроны сорвали бархатный сезон в Краснодарском крае России

На курортах Краснодарского края РФ паника. Украинские беспилотники атаковали объекты Каспийского трубопроводного консорциума и другую инфраструктуру на побережье Новороссийска и Сочи. Сирены звучали также в Анапе и Геленджике. Туристов выгнали с пляжей, в соцсетях очевидцы делятся своими эмоциями, а часть россиян спешно собирает чемоданы и уезжает.

Такое можно увидеть только в кино

24 сентября стало шоком для россиян, которые приехали в Краснодарский край к морю, чтобы провести тут бархатный сезон. Люди лежали на берегу моря, купались, выпивали. Но сирены, стрельба и взрывы изменили планы для многих из них.

"Никто не ожидал, что средь бела дня начнется атака морских беспилотников! По морю несся маленький катер, вслед за ним пули поднимали фонтаны брызг! Такое только в кино можно увидеть. Потом взрыв. Это что такое? Раньше налеты могли быть только ночью, и то очень редко. А тут прямо среди бела дня!" – возмущается москвичка, которая с мужем и детьми приехала отдохнуть в Сочи.

Работники гостиниц курорта сообщают, что часть туристов в этот же день сдали ключи от номеров и уехали.

"Деньги им не возвращают, они ругаются, обещают судиться, однако все равно уезжают. Но мы же не виноваты в этом. Это как стихийное бедствие, кто же знал, что так будет", – сообщила одна из работниц отеля в Сочи.

Одна из отдыхающих написала в Telegram:

"Купила тур в отель 4*, SPA-программу, экскурсионную программу для себя и детей. Никто ни в турагентстве, ни в чате Сочи, ни в отеле (я звонила!) не предупредил, что могут быть беспилотники, страшные сирены и ПВО. Что рядом, в Новороссийске, будут гибнуть люди! Все говорили, что все безопасно, а сейчас нас выгнали с пляжа и местные говорят, что летит туча украинских беспилотников! И плывет тоже. Отпуск уже испорчен, все! Дети спрашивают: "Мама, мы умрем?"

Тотальное вранье кругом, никто не скажет правды, чтобы прикарманить наши деньги трудовые! На кого подать иск и как выиграть? Пусть возмещают отпуск или договариваются с моим офисом и дают сразу новый, на море, с такими же программами, чтобы был перелет, отель с бассейном и детской анимацией, 10 дней, И БЕЗ БЕСПИЛОТНИКОВ И ТРЕВОГ!" – написала россиянка.

Конечно, такое сообщение вызвало только насмешки среди россиян.

"Откуда такие слабаки приехали? Мне кажется, что уже вся страна внутренне умеет мобилизоваться. Везде проходят учения. Везде может "прилететь".

"Если бы мобилизовалась вся страна, мы бы уже выиграли войну! А так большая часть людей не вникает и не хочет вникать ни в причины, ни в последствия, ни в реальную ситуацию, которая происходит за лентой. Для многих война далеко!"

Россиян выгнали с пляжей

Жители Сочи только то и делали, что обсуждали неготовность учебных заведений к реальным тревогам. Одни жаловались, что детей спрятали в захламленный подвал школы и оттуда они вышли грязными.

Другие рассказывали, что учительница велела детям прятаться под парты. Других не отпускали с уроков, говорили, что тревога якобы учебная. А родители тем временем ждали своих чад за забором школы по несколько часов.

На следующее утро, 25 сентября, пляжи Сочи оказались пустынными. К морю никого не подпускали, и отчаявшиеся курортники грустно оседлали лавки и парапеты в ожидании, пока российские спецслужбы проверят море – нет ли там еще украинских беспилотников.

Только ближе к обеду россиянам разрешили подойти к морю. Но многие туристы все-таки решили прервать отпуск и вернуться домой ради своей безопасности.

"Не так мы представляли свой бархатный сезон. Говорят, пару месяцев назад тут был страшный налет, со взрывами, пожарами, но дело было ночью. А тут средь бела дня горели машины, двое погибли, есть раненые! Я не хочу такого отдыха", – чуть не рыдала россиянка. Семья погрузила свои чемоданы в такси и отправилась в аэропорт.

О том, что люди бегут с курорта, рассказал и блогер по имени Максим из Анапы. Он показал пустой пляж вечером перед закатом. Обычно тут собираются люди, чтобы полюбоваться заходом солнца, но вечером 24 сентября там были единицы. Остальные – боялись и отходили от шока.

Российский блогер рассказал, что сирены звучали также в Анапе. "Одно дело, когда ты читаешь новости об этом, а другое, когда у тебя за окном воет сирена. Три раза в Анапе включали сирену. А в Новороссийске в центр города прилетели беспилотники, была стрельба, взрывы. Двое погибших, семеро пострадавших, трое тяжелораненых. В Сочи всех выгнали с пляжа, в Туапсе тоже было опасно. Не просто приходили СМС с предупреждением, а реально было опасно. Никто не ожидал, что будет так жестко в Новороссийске", – перечислял Максим.

Также он показал центральный пляж Анапы, где береговая линия завалена горами вонючих водорослей. Чтобы попасть в море, приходится пройти несколько метров по колено в зеленой жиже.

На российском телевидении очень мало сообщений о том, что произошло в Новороссийске, Сочи и Анапе. Многие россияне так и не узнали правду о том, что происходит в Краснодарском крае. На момент прилетов интернет в РФ работал в ограниченном режиме, поэтому скачать видео было практически невозможно.