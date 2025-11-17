Вражеский удар по Харьковщине: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

16 ноября враг совершил атаку по десяти населенным пунктам Харьковской области. Наибольшим разрушениям подверглась Балаклея. По предварительным данным, пострадали десятки мирных жителей, среди них – дети. К сожалению, есть погибшие.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате удара. В частности, Фонд обеспечивает:

– лечение;

– реабилитацию.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь вследствие российской атаки – обращайтесь в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 509 001 (работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).