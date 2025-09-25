Во Львове мужчина выпал из автобуса и получил травму головы: появились данные о его состоянии

25 сентября во Львове 70-летний мужчина выпал из автобуса при посадке. Он получил серьезную травму головы и был доставлен в больницу.

Видео дня

Инцидент произошел около 09:00 в четверг на улице Варшавской. Подробностями поделились пресс-службы Национальной полиции и городского совета.

Что известно о травмировании пассажира

ЧП произошло на маршруте №84 на остановке. Пожилой мужчина упал и сильно ударился, но он выжил. Пострадавший госпитализирован, в больнице святого Пантелеймона ему оказывают всю необходимую помощь.

Как передает ZAXID.NET, львовянин в реанимации. "Пациента осмотрели нейрохирурги, хирурги и травматологи. Было проведено КТ всего тела, обнаружили внутреннюю черепно-мозговую травму, травматический САК и ушиб в лобной области. Пациент в реанимации в тяжелом состоянии под наблюдением бригады врачей", – рассказали в Первом территориальном медицинском объединении города Львова.

На месте, где дедушка выпал из маршрутного такси, работали правоохранители и медики.

"Все детали и обстоятельства инцидента выясняются, поэтому жителей призывают не делать преждевременных выводов и дождаться официальной проверенной информации", – заявили в горсовете.

Полицейские со своей стороны попросили очевидцев происшествия выйти на связь и рассказать все подробности.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить обстоятельства происшествия, и водителей, которые проезжали мимо остановки общественного транспорта в этом месте в период времени с 08:45 до 09:15 и чьи транспортные средства оборудованы видеорегистраторами, просим позвонить на оперативную линию 102", – обратились копы к жителям.

Добавим, что автобус №84, курсирующий по маршруту ул. Щурата – Рудно, обслуживает перевозчик "Успех-БМ". 25 сентября на этом рейсе работали 20 машин.

Как писал OBOZ.UA, 23 сентября в Каменском Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника районного управления полиции. В результате столкновения погиб водитель скутера, а его 14-летний пассажир получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!