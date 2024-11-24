Вера Корен: родилась в Бахмуте и стала звездой 'Комеди Франсез'

Вера Корен – известная в первой половине ХХ века актриса театра и кино, уроженка украинского Бахмута – только начинает свой путь к украинской публике: сегодня о ней известно до обидного мало, а исследователи и журналисты собирают факты ее биографии по крупицам.

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О ее карьере во французском кино говорят как о "яркой, но непродолжительной", а вот с театром Корен повезло гораздо больше. В течение длительного времени, с перерывом на Вторую мировую войну, она была ведущей актрисой главного французского драматического театра "Комеди Франсез", а затем руководителем "Театра Ренессанс". События ее жизни говорят и том, что она обладала не только талантом, но стойкостью характера: как минимум три раза Вера Корен начинала свою жизнь с нуля, и всякий раз ей удавалось снова крепко стать на ноги.

Ребекка Корецкая из Бахмута

Вера Корен – Ребекка Корецкая – родилась в июне 1901 года в городе Бахмут Екатеринославской губернии (ныне – Донецкая область) в еврейской семье. Ее отец был востребованным в городе портным, поэтому материальной нужды ее родители не знали, а своей любимой дочери и вовсе ни в чем не отказывали. Возможно, она прожила бы традиционную для девочки того времени жизнь – без взлетов, но и без падений и потрясений: окончила гимназию, вышла замуж, стала счастливой женой и матерью. Все изменила революция 1917 года – родители Веры решили бежать за границу, тем самым кардинально изменив жизнь своей дочери.

Превращение в Веру Корен

В Париже, где Корецкие оказались, проехав несколько стран Европы, 16-летняя Вера открыла для себя мир кино с театром, решив, что актерская профессия – ее призвание. Выбор был сделан, но оставалось склонить к своей точке зрения родителей, которые мечтали о другой судьбе для своей дочери и категорически не хотели видеть ее на сцене или на экране. Вера подошла к процессу уговоров творчески: используя весь дар убеждения, она сказала, что будет заниматься серьезным искусством – ни о каких кабаре или кафешантанах, по ее словам, родители не услышат. Подтверждением ее слов стало поступление в Парижскую консерваторию, при этом Вера как будто бы нечаянно опустила тот факт, что речь шла о факультете драматического искусства. Став студенткой, Корецкая с головой окунулась в ту жизнь, о которой мечтала: взяв себе более благозвучный для французской публики псевдоним – Корен (Vera Korene) – она начала выходить в массовке, а затем и играть небольшие роли в разных театрах Парижа, и даже подрабатывала журналисткой, помещая в газеты заметки о премьерах.

Мода ходить в театр "на Корен"

Первым театром, в котором Корен смогла заявить о себе как о серьезной актрисе, стал парижский "Новый Одеон". Блиставшую на его подмостках актрису заметили и пригласили в знаменитый драматический театр "Комеди Франсез", что для эмигрантки было серьезным – практически недостижимым – успехом. Более того, проработав в нем всего несколько лет, Вера становится его примой – именно ей доставались все ведущие роли, а у публики стало модно ходить в театр не на какой-то конкретный спектакль, а "на Корен".

Актриса на роль аристократок и шпионок

Театральный успех и любовь публики привлекали к Вере внимание кинематографистов – в это время она получает свою первую серьезную роль в кино, сыграв Эстель в фильме Лео Миттлера "Голос без лица". Став примадонной на театральной сцене, она должна была практически с нуля начинать завоевывать любовь зрителей на экране, и ей это удалось практически без труда. Фильмы с участием Корен выходили в прокат один за другим: "Ночь прекрасная", "Семь мужчин… одна женщина", "Тамара-самодовольная". Увы, нетипичный для Франции типаж и акцент, окончательно избавиться от которого Корен, несмотря на все свои старания, так и не смогла, ограничивали круг ролей, которые она играла и не давали кинорежиссерам раскрыть ее актерский потенциал в полную силу. Чаще всего ей доставались роли аристократок-эмигранток и шпионок, как это было в фильмах, названия некоторых из которых говорят сами за себя: "В службе царя", "Красная танцовщица", "Двойное поступление по линии Мажино", "Второе бюро" и "Бурлаки на Волге", режиссером которого стал земляк Корен, уроженец Екатеринослава (ныне – Днепр) Владимир Стрижевский, так же, как и она бежавший от революции в Париж. В 1936 году Вере посчастливилось встретиться на съемочной площадке с еще одной эмигранткой – знаменитой актрисой Ольгой Чеховой, с которой она сыграла в экранизации романа Эмиля Золя "Деньги".

Бегство за океан

С началом Второй мировой войны жизнь Веры в очередной раз сделала крутой поворот: все, что она тщательно выстраивала долгие годы подряд, рухнуло практически в один момент. После оккупации Франции нацистками войсками к власти в стране пришло возглавляемое Филиппом Петеном коллаборационистское правительство Виши, депортировавшее тысячи евреев и эмигрантов в концентрационные лагеря. Поскольку Вера Корен подпадала под обе эти категории, судьба ей была предначертана незавидная, но актрисе в последний момент удалось ее избежать – друзья помогли ей бежать за океан, в Канаду. Уход из театра и потеря французского гражданства, которого ее лишил режим Виши, были не самой значительной платой за возможность сохранить жизнь и свободу.

Возвращение в "Комеди Франсез"

Из Канады Корен перебралась в Соединенные Штаты, где пыталась сделать карьеру в Голливуде, но ко двору, увы, не пришлась. Затем актриса перебралась в Бразилию, где попыталась в очередной раз наладить свою жизнь – здесь ее и отыскало новое руководство "Комеди Франсез". Вера не знала, что после освобождения Франции от нацистов руководство театра захотело вернуть в труппу одну из лучших своих актрис, но она как в воду канула. Отыскать Корен удалось журналистам, размещавшим статьи о ней едва ли не во всех газетах мира. Но даже после этого актриса, обиженная на руководство театра за увольнение, не торопилась возвращаться во Францию несмотря на то, что в течение двух (!) лет ее уговаривал сделать это лично директор "Комеди Франсез". В 1945 году, когда актриса, наконец, сдалась, ее – можно сказать об этом без преувеличения – встречал весь Париж. Вере Корен вернули французское гражданство, восстановили в театре, в котором она начала играть не только свои старые, но и новые роли.

"Театр Ренессанс"

В 1956 году Вера Корен ушла из "Комеди Франсез", сказав, что пришла пора уступить место молодежи, но театральное искусство при этом не оставила – она стала директором "Театра Ренессанс", в котором была одновременно режиссером, администратором и даже завхозом: ему она посвятила более 20 лет своей жизни – с 1956 по 1978 год. При Вере Корен театр, основанный в середине XIX века, благодаря стараниям – и средствам – Виктора Гюго и Александра Дюма, в котором блистали Элеонора Дузе и Сара Бернар, снова стал любимым у парижан. Здесь шли пьесы и инсценизации произведений французских авторов – как классических, так и современных. Большим успехом пользовался спектакль "Затворники Альтоны" по пьесе Жана-Поля Сартра в постановке самой Веры. Одновременно Корен читала лекции по искусству в Сорбонне и сотрудничала с разными театрами и режиссерами. В 1962 году она вместе с другим знаменитым уроженцем Украины, руководителем Парижской Оперы Сержем Лифарем, поставила спектакль в парке Со под Парижем по пьесе Габриэле Д'Аннунцио "Страдания святого Себастьяна".

Последние годы жизни Вера Корен провела в доме престарелых в пригороде Парижа Лувесьенне, где и скончалась 20 ноября 1996 года в возрасте 95 лет. Похоронена выдающая актриса и режиссер украинского происхождения на кладбище Пантин под Парижем.