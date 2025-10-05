Венера в астрологии: что означает для каждого знака зодиака

Когда мы думаем о любви, романтике, привлекательности и магнетизме, то, вероятно, попадаем на территорию Венеры. В астрологии эта планета олицетворяет отношения, ресурсы и связи всех видов.

Видео дня

Опытный астролог Макейла МакРей поделилась важными мыслями об этой планете, ее роли в мифологии и значении знаков Венеры. Также он рассказал, как она влияет на каждый знак зодиака, пишет Yahoo.

Что символизирует Венера в астрологии?

Венера – планета любви, связи, отношений и дипломатического шарма. Она олицетворяет эмоциональную и душевную связь, представляя бессознательные социальные аспекты нашего астрологического состава. Однако расположение Венеры показывает, что управляет нашими межличностными и личными желаниями; именно там обитают магнетизм, роскошь и беззаботная страсть.

Связанная с самой яркой звездой на небе с нашей точки зрения на Земле, Венера прекрасна, перед ней трудно устоять, и она всегда ассоциируется с самой божественной красотой.

Роль Венеры в мифологии и символике

Древние римляне почитали свою богиню любви и желания Венеру, греческим аналогом которой является очаровательная Афродита.

Венеру никогда не видели блуждающей в одиночестве; ее неизменно сопровождал возлюбленный или, возможно, ее озорной сын. (Возможно, вы знакомы с Купидоном, игривым крылатым богом, известным своими золотыми стрелами, пронзающими сердца как смертных, так и богов, зажигая пылкую любовь и страсть, куда бы он ни летел.)

В конце концов, Купидон был похож на свою мать. Венера также была известна тем, что использовала свою яркую чувственность как мощное оружие. Она заставляла влюбляться как смертных, так и божеств, и не боялась использовать эту способность.

Значение Венеры в каждом знаке Зодиака

Наш знак Венеры символизирует то, что заставляет нас влюбляться, чувствовать себя привлекательными и привлекать к себе других. Это расположение влияет на то, как мы относимся к отношениям, особенно к кокетливым и беззаботным аспектам. Наша венерианская подпись охватывает наш любимый стиль, эстетику, желания и роскошь.

Овен-Венера – страстная в любовных делах, смелая в сердечных делах, нуждается в новизне, чтобы сохранить искру.

– страстная в любовных делах, смелая в сердечных делах, нуждается в новизне, чтобы сохранить искру. Телец-Венера – стремится к глубокой любви, преданному партнерству, нуждается в терпении, чтобы перерасти в медленно горящий роман.

– стремится к глубокой любви, преданному партнерству, нуждается в терпении, чтобы перерасти в медленно горящий роман. Близнецы-Венера – ищут умственной стимуляции, любознательные любовники, любят учиться и исследовать вместе со своим партнером, и постоянно развиваются.

– ищут умственной стимуляции, любознательные любовники, любят учиться и исследовать вместе со своим партнером, и постоянно развиваются. Венера в Раке – ищет эмоциональной чувствительности у партнеров, требует эмоциональной безопасности и нуждается в преданности, чтобы открыть их стены.

– ищет эмоциональной чувствительности у партнеров, требует эмоциональной безопасности и нуждается в преданности, чтобы открыть их стены. Лев-Венера – хочет партнера, который открыто смотрит на мир, театральный и смелый, нуждается в верности и похвалы.

– хочет партнера, который открыто смотрит на мир, театральный и смелый, нуждается в верности и похвалы. Дева-Венера – нуждается в партнере, который берет на себя ответственность, требует зрелости и нуждается в ком-то надежном, чтобы влюбиться.

– нуждается в партнере, который берет на себя ответственность, требует зрелости и нуждается в ком-то надежном, чтобы влюбиться. Весы-Венера – глубоко стремится к партнерству, любит делиться жизнью с другими, нуждается в ком-то, кто поможет ей чувствовать себя в безопасности при решении конфликтов.

– глубоко стремится к партнерству, любит делиться жизнью с другими, нуждается в ком-то, кто поможет ей чувствовать себя в безопасности при решении конфликтов. Скорпион-Венера – страстная любовница, которая стремится "все или ничего", нуждается в ком-то, кто погружается глубоко в эмоции.

– страстная любовница, которая стремится "все или ничего", нуждается в ком-то, кто погружается глубоко в эмоции. Стрелец-Венера – философски влюблена, нуждается в ком-то авантюрном и независимом.

– философски влюблена, нуждается в ком-то авантюрном и независимом. Козерог-Венера – преданная любовница, нуждается во времени, чтобы полностью раскрыться, требует преданности.

– преданная любовница, нуждается во времени, чтобы полностью раскрыться, требует преданности. Водолей-Венера – эксцентричная любовница, нуждается в нетрадиционных отношениях, больше всего ценит дружбу.

– эксцентричная любовница, нуждается в нетрадиционных отношениях, больше всего ценит дружбу. Венера-Рыбы – чуткая любовница, выходит за пределы обыденности в романтике, нуждается в ком-то творческом или духовно настроенном.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.