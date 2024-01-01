В Украину после потепления ворвутся морозы и снег: синоптики назвали дату. Карта

В первые дни января 2024 г. в Украине ожидается нестабильная погода со значительными изменениями температуры. Особенно в середине недели ожидается заметное похолодание в северных, восточных и центральных областях.

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Прогнозируется, что температура в некоторых регионах в ближайшие дни ночью упадет до уровней -14...-17 градусов по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 1 января, прогнозируется дождь и мокрый снег ночью на западе Украины и днем в северных областях. В других районах ожидаются небольшие дожди или без осадков. Температурные показатели ночью в среднем составят -1...+1°C, днем поднимутся до +4...+6°C. На юге страны столбики термометров могут подняться до +11 градусов днем.

Во вторник, 2 января, в центральных, южных и восточных областях ожидается дождь, а на западе и севере - снег и мокрый снег. На севере возможны сильные снегопады и образование гололедицы на дорогах из-за налипания мокрого снега. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в западных и северных регионах в течение суток будет колебаться в пределах -1...+1 градуса, на остальных территориях +1...+6°C, а на юге и востоке ожидается от +5 до +10 градусов.

В среду 3 января ожидается снег, мокрый снег и местами дождь на большинстве территории Украины, за исключением некоторых восточных областей. Температура воздуха ночью в некоторых северных областях опустится до -12-14 градусов, а в Черниговской и Сумской областях ожидается -14-17 градусов. В остальных областях страны ночью ожидается от -4 до +1 градуса. Днем температура воздуха будет ниже на левом берегу Днепра, где она будет колебаться в пределах -5...-11 градусов, в остальных областях будет около 0 °С.

В четверг, 4 января, по всей территории Украины ожидается нестабильная погода с осадками и перепадами температур. В западных и южных областях будет преобладать дождь, тогда как в северных и восточных – снег и мокрый снег. Ночью столбики термометров в некоторых областях снова опустятся до -14...-17 градусов, а днем температура в восточных областях будет достигать - 6...-11 °C. На западе и юге страны ночью +2…+6°C, днем +6…+11°C.

В пятницу 5 января ожидаются осадки в центральных областях. В южных и юго-западных областях температура ночью в среднем будет от 0 до +6 °C, днем +4…+8 °C. На других территориях ночью -8...-10°C, днем -5...-8°C. В Сумской и Харьковской областях ожидаются -13...-16 градусов мороза ночью и -8...-10 градусов днем.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в начале 2024 года в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +9…+11 градусов.

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