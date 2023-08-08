В Украине отмечают День войск связи: главные факты

В Украине 8 августа отмечают профессиональный праздник военнослужащих-связистов ВСУ. Статус отдельного рода войск соединение приобрело 1 января 2022 года, сегодня его бойцы – одни из тех, кто обеспечивает стабильность и прочность армии, ведь качественная связь объединяет все подразделения.

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Именно благодаря ему защитники могут оперативно взаимодействовать, синхронизироваться, четко передавать информацию друг другу и быстро менять тактику в зависимости от событий во время боя. Подробнее о связистах, которые также защищают киберпространство всей страны и борются с врагом с помощью информационных технологий, читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Что известно о празднике связистов

История украинских войск связи берет начало с 1917 года, когда в Украинском генеральном военном штабе был создан отдел связи, который возглавил будущий генерал-хорунжий, а затем полковник Александр Козьма. Специальные радиотелеграфные сотни в армейских корпусах и отдел связи Генштаба существовали и во времена правления Павла Скоропадского, а также Директории.

В современных войнах, когда оперативная обстановка может менять очень быстро, качественная и стабильная связь между подразделениями – это залог удачного выполнения боевых задач, а значит и победы.

Но кроме стабильного обеспечения связи на передовой, военные-связисты имеют дело с другими глобальными вызовами времени. В частности, с ведением кибервойны. Сегодня украинские IТ-специалисты, также входящие в этот вид войск, постоянно наносят удары российским правительственным и пропагандистским онлайн-ресурсам и защищают от российских атак украинскую сеть.

Во время современной российско-украинской войны появились и свои герои-связисты. Например, полтавчанка Анна Архипова из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая стала прототипом для одной из фигурок Lego, олицетворяющих образ украинских военнослужащих.

Профессиональный праздник военных связистов был введен 1 февраля 2000 года указом президента №154/2000 "О Дне войск связи". В документе говорилось, что этот праздник вводится с учетом заслуг войск связи в укреплении обороноспособности государства и отмечается в Украине ежегодно 8 августа.

Дата же празднования связана с тем, что 8 августа дня 1920 года в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка военных связистов на Киевских военно-инженерных курсах.

Сегодня все подразделения ВСУ, в которых есть и связисты, ежедневно уничтожают оккупантов на всех направлениях фронта, приближая победу Украины.

Поздравления с Днем войск связи

В день профессионального праздника связистов с поздравлением воинам выступил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что управление операциями на суше, море или в воздухе невозможно без мгновенной передачи информации подразделениям, выполняющим боевые задания.

По его словам, воины-связисты – это те, кто круглосуточно находится на боевых изменениях, понимая, что военная связь является неотъемлемой высокотехнологичной составляющей системы управления подразделениями.

Их роль в налаживании бесперебойной передачи предписаний и приказов командования чрезвычайно важна и крайне необходима. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину они быстро развернули устойчивую систему боевого управления военными группировками и подразделениями Сил обороны. Эта уникальная модель своевременных тактических решений уверенно работает и сегодня.

"Спасибо вам за бесперебойную, надежную связь, за непрерывное функционирование важных информационных систем, за самоотверженность и стойкость. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, несокрушимости в отстаивании свободы и независимости нашей страны. Слава Украине! Вместе победим!" – отметил Наев.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский кратко поздравил боевых побратимов с праздником.

"Спасибо за работу. Вместе – к победе", – указал он.

К поздравлениям присоединился начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"За каждым выигранным боем, успешной операцией и наконец победой всегда просматриваются скромные фигуры военных связистов. Поэтому сегодня важно искренне поблагодарить тех, кто обеспечивает надежной связью нашу оборону. Ведь управление войсками невозможно без эффективной коммуникации. В условиях войны эта аксиома становится критически важной", – подчеркнул он.

Военачальник поблагодарил воинов-связистов за мужество и самоотверженное исполнение долга, что обеспечило четкое функционирование системы связи даже в самые сложные периоды противостояния врагу.

"Переоценить ваш вклад в будущую победу Украины невозможно. Кланяюсь перед памятью военных связистов, отдавших свою жизнь за будущее родной страны. Вместе победим!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские нацгварийцы-связисты рассказали о фронтовых буднях на восточных рубежах. Речь идет о подразделении информационных технологий и связи воинской части 3035, которое называют "ушами" и "глазами" Нацгвардии.

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