В Украине 17-летний парень создал установку, которая превращает бутылки в материал для 3D-печати. Фото и видео

17-летний Максим Кущак из Ивано-Франковска создал установку, которая превращает пластиковые бутылки в материал для 3D-печати. Благодаря своей разработке парень стал победителем конкурса "Изобретатель года".

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С помощью оборудования он изготавливает небольшие предметы: от брелоков до мелких бытовых вещей. Об этом сообщает "Подробности. Главное".

Свой 3D-принтер Максим Кущак приобрел примерно год назад и с тех пор начал заниматься 3D-моделированием. Впоследствии он понял, что без постоянных расходных материалов работа 3D-принтера невозможна, поэтому решил найти альтернативный способ их получения. Так появилась идея изготавливать пластиковую нить самостоятельно из обычных ПЭТ-бутылок.

Реализовывать замысел парень начал сразу же после его появления. Он приобрел необходимые компоненты, разработал конструкцию устройства и собственноручно собрал установку.

"Идею вынашивал недолго – сразу же приступил к созданию устройства. Приобрел все компоненты, процесс разработки и сборки установки длился примерно месяц", – рассказал Максим.

Как работает установка

Установка состоит из нескольких ключевых элементов: нагревательного модуля, системы охлаждения, электронного блока управления и двигателя, который протягивает пластиковую ленту через устройство. Каждая часть выполняет свою функцию в процессе изготовления филамента для 3D-печати.

Перед переработкой ПЭТ-бутылку очищают и нарезают на длинные тонкие полоски, после чего подают в устройство. Затем пластик проходит через нагревательный элемент, где под действием температуры изменяет форму и становится более пластичным.

В результате разогретый материал превращается в тонкую нить, которая наматывается на катушку и может использоваться в 3D-принтере. Процесс занимает всего несколько минут, однако установка рассчитана преимущественно на небольшие эксперименты и тестовые модели, а не на промышленные объёмы переработки.

Изделия из переработанного пластика

Подросток активно использует 3D-принтер в повседневной жизни, в частности, изготавливает небольшие полезные вещи для кухни, комнаты и организации домашнего пространства. Среди напечатанных изделий – органайзеры, брелоки и декоративные фигурки различных персонажей.

По словам Максима, эта технология позволяет создавать предметы под конкретные потребности пользователя. Сначала нужную вещь моделируют в специальной программе, после чего цифровой макет отправляют на печать. Для изготовления изделий может использоваться филамент, полученный из переработанных пластиковых бутылок.

"Использую практически везде. Это буквально от кухни до своей комнаты – там повсюду её применяю. Печатаю какие-то простые органайзеры, ну, можно печатать множество очень полезных вещей. Вот такие брелочки и всевозможных персонажей – очень удобная штука", – рассказал Максим Кущак.

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