В Польше разыскивают подростка из Украины, который пошел купаться в реку и не вернулся

В Варшаве продолжаются поиски подростка из Украины, пропавшего после купания в реке Висла. Инцидент произошел на правом берегу реки, недалеко от одного из мостов в столице Польши.

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На месте работают спасательные службы и полиция. Об этом сообщает медиа Wawa Hot News 24.

По предварительным данным, на берегу Вислы находились трое человек. Двое ребят зашли в воду, после чего один из них, 15-летний подросток, смог самостоятельно вернуться на берег, а другой исчез под водой.

Сразу после поступления сообщения об исчезновении на место происшествия были направлены значительные силы спасателей. К поисковой операции были привлечены пожарные подразделения, специализированная водолазная группа, спасатели и полиция речного патруля.

Также для координации поисков был задействован вертолёт авиационной спасательной службы, экипаж которого готов поддерживать операцию с воздуха.

В настоящее время поисковые работы продолжаются в усиленном режиме. Службы используют специальное оборудование для обследования акватории Вислы в районе происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

По имеющейся информации, все трое участников происшествия являются гражданами Украины.

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