В оккупированной Ялте бешеные цены на жилье и еду, в Одессе пляжи ломятся от туристов: в чем отличие украинских курортов

Курортный сезон заканчивается. В последний месяц лета пляжи Одессы буквально ломятся от желающих позагорать и окунуться в море. В оккупированном Крыму туристов хоть и прибавилось, но в основном их можно увидеть в таких популярных городах как Ялта, Судак, Алушта. В более отдаленных городах и поселках туристов намного меньшее. Зато цены на отдых на южном побережье Крыма в этом году серьезно повысились, а жадные россияне вынуждены экономить из-за проблем в стране.

Видео дня

Мы решили сравнить, сколько стоит отдохнуть в Одессе и на оккупированном полуострове.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В Одессе полно отдыхающих

В этом году Одессу посетили сотни тысяч украинцев. Несмотря на российские ночные налеты люди соскучились по морю и отдыху. Пляжи курорта буквально ломятся от туристов, люди с раннего утра занимают места поближе к морю.

А вечером людские толпы заполняют улицы Одессы, кафе, рестораны, городской сад. Южная жемчужина словно вернулась в период до 2022 года.

Чего не скажешь об оккупированном Крыме. Несмотря на экологическую катастрофу из-за мазута в Анапе и прилегающих к ней поселках, россияне вовсе не бросились на побережье Крыма. Из-за ночных взрывов, воздушных тревог, отсутствия дешевых билетов на самолеты, длинные очереди на досмотры на въезд на Керченский мост.

Конечно, в этом году туристов стало немного больше, об этом говорят местные жители. Но все равно до уровня даже 2021 года еще очень далеко. Большинство приезжих предпочитают останавливаться в Ялте, Алуште или Судаке.

А вот поселки на побережье Крыма практически пустуют.

Мы решили сравнить отдых в Одессе и в Ялте.

Цены на жилье и еду на двух курортах

В среднем в июле-августе цены на проживание в оккупированной Ялте в 3-звездочном отеле составляли 10 000-12 000 рублей (5000-6000 грн) в сутки. В 4-звездочном – 12 000-24 000 рублей (6000-12 000 грн) сутки.

В 5-звездочном средняя цена составила 24 000-32 000 рублей (12 000-16 000 грн) в сутки.

В Одессе в 3-звездочном отеле в высокий сезон можно было отдохнуть за 2000-2500 грн (4000-5000 рублей). В 4-звездочном 2000-4000 грн (4000-8000 рублей). В 5-звездочном – 5500-8000 грн (11 000-16 000 рублей).

Найти комнату или поселиться в хостеле в Ялте можно за 2500-3500 рублей (1250-1700 грн) с человека. Причем самая дешевая кровать – в многоместном номере, где проживают мужчины и женщины.

В Одессе же кровать в хостеле можно снять за 500-600 грн (1000-1200 рублей).

Пообедать в столовой в Ялте в среднем обойдется 960 рублей с человека (500 грн). Например, недалеко от пляжа есть столовая, где любая еда стоит 145 рублей за 100 гр. В среднем человек берет 200 гр салата, 200 гр супа, 200 гр гарнира, 200 гр мяса или рыбы. Выходит, за 800 гр он заплатит 1160 рублей (580 грн). И это без напитка.

Ужин в ресторане Ялты обойдется в 4500 рублей на одного (2250 грн).

В Одессе пообедать в столовой недалеко от пляжа можно за 350 грн (700 рублей), а посидеть в ресторане – 1800 грн (3600 рублей).

Ничего удивительного в том, что большая часть россиян, которые посещают оккупированный Крым, предпочитают везти с собой даже продукты, а еду готовить самостоятельно. Либо приобретают дешевые путевки в санатории и пансионаты побережья, где горячая вода подается по часам.

Что касается пляжа, то шезлонги на ялтинском побережье в этом году дают в аренду минимум за 700-800 рублей в час (350-400 грн). В Одессе 200-250 грн (400-500 рублей).

В Крыму жалуются на жадных туристов из России. Говорят, что в этом году они не только со своей картошкой приезжают на отдых. Но могут все лето провести у себя дома, лишь бы не снимать деньги с депозитов и не тратить их в пустую.

А другие не могут позволить себе отпуск из-за возросшей стоимости ипотеки. В результате ни крымские, ни краснодарские гостиницы толком не наполнены. Россияне экономят на всем.

К тому же добраться до Анапы или Крыма сейчас стало намного сложнее, аэропорты не работают. Надежда только на поезда, но билеты дорогие. Или на собственных автомобилях. Но ехать своим ходом долго и утомительно.

Зато в Одессу украинцы легко могут добраться на поезде, в том числе скоростном "Интерсити". Или всего несколько часов на машине.

Сами же россияне считают, что Крым слишком подорожал. Чашка кофе тут стоит 600-800 рублей (300-400 грн). А комфорта на пляжах нет. Тут не хватает лежаков, либо они слишком дорогие, нет душевых, платные туалеты. А канализация может сливаться в море. Поэтому россияне считают Крым отголоском советского прошлого и хотят за свои деньги получать больше комфорта.