В Киеве состоялся забег 'Дикая гонка' для военных и гражданских

8 ноября в Киеве на Венецианском острове состоялся забег "Дикая гонка", в котором приняли участие военные, профессиональные спортсмены и любители. Забег сочетал различные виды активности: бег по пересеченной местности, преодоление препятствий и борьбу с вызовами природы. Команды соревновались в забегах на разных дистанциях: 200 метров с препятствиями, 1,6 км с препятствиями и 5 км с препятствиями. Проводились индивидуальные, парные и командные забеги, а также отдельный старт для сержантов ВСУ.

Видео дня

"Дикая гонка" – это очень масштабное и очень замечательное мероприятие. Его особенности в том, что раз в полгода военные участвуют в нем. Уже традиционно на таких спортивно-военных соревнованиях принимают участие команды именно главных сержантов родов и видов войск, различных бригад. Они наглядно демонстрируют наш лозунг "Следуй за мной, делай как я", непосредственно показывают пример сержанта, как он должен себя вести и вести за собой людей" – рассказал главный сержант ВСУ Александр Косинский. Каждый финишер получил уникальную медаль ручной работы, а благодаря благотворительной поддержке был сформирован призовой фонд для участников.

Первое место, символично в день Десантно-штурмовых войск, заняла сборная ДШВ. Они получат пикап для выполнения боевых и служебных задач. На втором месте – команда из корпуса НГУ "Хартия", которая получит 200 тысяч гривен для подразделения. На третьем месте – команда из 30 механизированной бригады, которая получит 150 тысяч гривен для подразделения.

"Мы готовились, в прошлый раз мы были вторые, но в этот раз приехали побеждать. Поэтому результат продемонстрировали, все остались довольны. Не всегда получается во время службы полноценно тренироваться, но мы максимально старались собираться командой, чтобы было слаженность, и все были физически выносливы", - рассказал участник сборной ДШВ, офицер 199 учебного центра Владимир Бойко.

Награждение завершилось еще одним праздником: прямо на сцене один из участников сборной ДШВ сделал предложение своей возлюбленной. Организаторами "Дикой гонки" выступили ОО "Дикая Гонка", 93 механизированная бригада, 33 механизированная бригада, компания CAS при поддержке и содействии Вооруженных Сил Украины и Сержантского Корпуса ВСУ.

"Смысл всех этих соревнований – это единение. Единение всей Украины, единение гражданских, единение военных, единение гражданских с военными. "Дикой гонке" в целом уже 8 лет, но три года назад впервые возникла идея привлечь военных... На сегодняшний день мы уже настолько масштабировались, что у нас проходит отдельно "Дикая гонка", а есть еще и "Дикие дроны", где участвуют исключительно военные. Это дает опыт, адреналин, разгрузки, безумные эмоции и каждый из военных, кто здесь присутствует, возвращается безумно заряженный", – отметил соорганизатор, офицер 33 ОМБр Юрий Пахомов.

"Самое главное – показать истинное лицо нашего войска, которое мотивировано, заряжено, спортивное и дальше движется к нашей цели", - рассказал еще один из организаторов, военнослужащий 33 ОМБр Руслан Клименко.