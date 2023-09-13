Красівоє. 10 ракет, дрони камікадзе. Ранок в Севастополі почався бадьоро.

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Україна доводить окупантам, що у гру "обстріляй порт" можна грати удвох. Тут найцікавішим є те, що сирену у місті так і не увімкнули. Місцеві пабліки рясніють повідомленнями на кшталт: "якби по нам прилетіло, то була би сирена".

Намагаючись утримати образ країни з непереможними армією і флотом, Росія нехтує попередженням мирного населення, що є воєнним злочином. Але, для мене показовим є інше. І місцеві мешканці зʼясувавши, що прилетіло-таки до них, що сирен попередження немає, не готові до висновку, що Росії на них начхати. Навідміну від України, яка обстрілює воєнний порт, а не мирні квартали. Стокгольмський синдром, як він є.