Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин: чем он был известен

В четверг, 20 марта, умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года.

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Фокин занимал должность главы правительства с 1990 по 1992 год. О смерти политика в Facebook сообщила его внучка Мария Фокина.

Внучка первого украинского премьера опубликовала фотографии дедушки и сообщила о его смерти. Украинцы на ее странице в соцсети выражают соболезнования в связи со смертью Витольда Фокина.

На данный момент причины и обстоятельства смерти неизвестны. Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в Новониколаевке Запорожской области. Политическую карьеру начал еще в 70-х годах.

Фокин был назначен премьер-министром Украинской ССР 18 апреля 1991 года. После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года он сохранил кресло главы правительства и выполнял обязанности до 1992 года.

Фокин был заместителем представителя Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. 30 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Фокин выступал с рядом инициатив по Донбассу, которые вызвали возмущение общественности и многих политиков. В частности, он заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, политик выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

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