В начале 2023 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации".

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Таким чином було надано старт програмі "єВідновлення", яка з травня 2023 року дозволила отримувати компенсації за зруйноване житло, а з серпня 2023 – за знищене. Програма дійсно запрацювала, а не залишилась на папері, що дозволило виконати дві важливі функції: по-перше, безпосередньо компенсаційну, по-друге, – підтримки ринку нерухомості в умовах війни.

Нині, фактично через 2 роки після запуску, депутати поширили програму компенсацій на власників житла, яке, зокрема, розташоване на тимчасово окупованій території. Прийнятий закон ще не підписано Президентом України, але, здається, це лише питання часу.

Ще одним питанням однозначно стане фінансування, адже програма поширюється на нову і досить велику групу громадян України.

Хто і за яку нерухомість зможе претендувати на компенсацію?

Як і раніше, претендувати на компенсацію можуть:

лише громадяни України (їх спадкоємці);

лише власники житлової нерухомості (квартир, будинків).

Тобто, бізнес та громадяни-власники нежитлової нерухомості на компенсацію претендувати не можуть.

Закон передбачає отримання компенсації за наступні об’єкти житлової нерухомості:

що знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;

що знаходяться на територіях, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Вказані території будуть визначатися відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Всі об’єкти нерухомості на таких територіях закон прирівнює до знищених. Також для таких об’єктів скасовується вимога щодо проведення їх обстеження, що є обов’язковим для об’єктів на підконтрольній Україні території.

Важливо, що компенсацію нині не зможуть отримати ті громадяни, чиє житло знаходиться на території, окупованій до 24.02.2022 року.

Вимоги до отримувачів та пріоритетне право компенсації за житло на ТОТ

Закон передбачає, що компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна на ТОТ надається лише за умови, що отримувач компенсації на дату подання заяви про надання компенсації проживає в Україні протягом останніх двох років.

При цьому Закон уточнює, що проживання в Україні означає:

проживання на території в межах державного кордону України;

перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

перебування на полярній станції України;

перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

Крім того, особа вважається такою, що проживає в Україні, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а строк перебування за межами України кожного річного періоду протягом останніх двох років на дату подання заяви про надання компенсації не перевищував 183 дні.

При цьому закон не рахує за порушенням вимоги про проживання в Україні:

виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу,

проживання особи в іноземній державі, крім російської федерації та республіки білорусь, за отриманим після 24 лютого 2022 року правовим статусом (1) біженця, (2) особи, яка потребує додаткового захисту, (3) особи, яка потребує тимчасового захисту, чи іншого подібного правового статусу, наданого у зв’язку із збройною агресією проти України.

Також, як і раніше, передбачається ряд осіб, які мають пріоритетне право на отримання компенсації, зокрема це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, призвані на військову службу під час мобілізації, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I та II груп тощо.

До цього переліку нині додано ще одну категорію, яка значно розширить кількість пріоритетних учасників програми "єВідновлення", – внутрішньо переміщені особи, але не всі, а тільки у тому разі, якщо знищений об’єкт нерухомого майна був єдиним житловим об’єктом нерухомого майна такої особи.

Форми та розмір компенсації за житло на ТОТ для українців

Закон передбачає, що для житла на ТОТ буде доступна тільки одна форма компенсації – житловий сертифікат, тобто електронний документ, що підтверджує гарантії держави щодо забезпечення фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості.

Сертифікат може бути використаний лише його власником або його спадкоємцем та не може бути відчужений третім особам. Сертифікат можна використати протягом 5 років.

Як і раніше, продавати чи іншим способом відчужувати придбаний за допомогою сертифікату об’єкт забороняється протягом 5 років.

Крім того, закон передбачає, що власник житла на ТОТ у момент придбання нового житла зобов’язаний не лише відступити Україні право вимоги до рф щодо відшкодування збитків, а й відчужити у власність держави об’єкта нерухомого майна, за який отримується компенсація, що є цілком логічним та зрозумілим кроком.

Розміри компенсації змін не зазнали, він буде визначатись з урахуванням місцезнаходження об’єкта нерухомості, його площі тощо.

Процедура отримання компенсації за житло на ТОТ

Як і раніше, заява про отримання компенсації може бути подана під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації.

Заява подається або в електронній формі (засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг), або в паперовій формі (через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса).

До заяви додаються:

копія документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна (такий документ можна не подавати, якщо право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

нотаріально посвідчена заява, за якою заявник зобов’язується відчужити у власність держави об’єкт нерухомого майна, щодо якого отримується компенсація, та відступити державі право вимоги до рф щодо відшкодування збитків в обсязі отриманої компенсації;

декларація місця постійного проживання отримувача компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

За загальним правилом розглядається протягом 30 днів, а за наслідком розгляду мають прийняти рішення – про надання або відмову у компенсації, яке можна оскаржити в суді.

Загалом процедура отримання компенсації є доволі простою, доволі швидкою та неодноразово протестованою за майже два роки дії програми "єВідновлення".

Набрання законом чинності заплановано через 4 місяці з дня його опублікування. Таким чином, враховуючи, що він ще не підписаний, закон може запрацювати орієнтовно з другої половини 2025 року за умови достатнього фінансування програми.

Реалізація цього закону стане безперечно позитивним рішенням для людей, що втратили житло через війну, особливо для внутрішньо переміщених осіб, як однієї з найуразливіших категорій громадян України в умовах сьогодення.