Украинцам назвали, кто несет ответственность за коррупцию в Украине: результаты соцопроса

Коррупция занимает второе место среди проблем, которые в настоящее время больше всего беспокоят украинцев, и уже сейчас влияет на уровень поддержки действующей политической команды на предстоящих выборах.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса "Социально-политические настроения украинцев (июнь 2026)", проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей".

В частности, большинство респондентов указывают на ответственность президента Владимира Зеленского за уровень коррупции в стране.

40% считают её полной, ведь президент является главой государства, формирует вертикаль власти и отвечает за всё, что происходит в стране (чаще так отвечали мужчины, люди в возрасте 55+, жители Запада);

34% – значительной, но не единоличной: глава государства должен контролировать свое окружение, но за коррупцию также отвечают правительство, суды и правоохранительные органы;

11% – минимальной, поскольку президент во время войны сосредоточен на внешней политике и обороне, а борьба с коррупцией – это задача НАБУ, САП, НАЗК;

5% – считают, что Зеленский не несёт ответственности, поскольку коррупция является системной проблемой, существовавшей десятилетиями, и один институт не может её искоренить.

Авторы исследования также оценивали отношение украинцев к коррупционному скандалу вокруг элитного жилого кооператива "Династия" и причастности к нему теневых кураторов из властей.

В курсе расследования НАБУ и внимательно следят за ним 28% – чаще мужчины, респонденты в возрасте 18–29 лет, жители Киева.

44% говорят, что "что-то слышали мимоходом, но не знают подробностей".

Еще 28% – что впервые слышат об этом деле.

Среди эмоциональных реакций на обогащение и расширение влияния фигурантов коррупционных расследований (например, в деле "Династии") во время войны преобладает возмущение – 49%. Чаще всего такую реакцию проявляли мужчины в возрасте 45–54 лет, жители Киева, Севера и Центра.

На втором месте – разочарование в том, что антикоррупционные органы не могут или не хотят остановить таких людей – 24%.

Еще 11% считают, что это "обычная история" для Украины, поэтому она их уже не удивляет и не вызывает эмоций.

А 7% испытывают усталость и апатию – из-за того, что усилия и пожертвования обесцениваются масштабами коррупции.

Оценивая перспективы наказания фигурантов дела "Династии" после публичного резонанса, более половины – 52% – считают, что дело "замяли" или спустят на тормозах благодаря связям и деньгам. Больше всего в этом уверены мужчины в возрасте 55+ лет, проживающие на Западе.

28% убеждены, что накажут лишь мелких исполнителей/подставных лиц, а настоящие виновники останутся на свободе.

Лишь 6% считают, что дело дойдет до суда, и виновные будут наказаны.

Остальные – не определились.

При этом коррупционные скандалы (такие как дело "Династии") повлияли на уровень поддержки действующей политической команды на предстоящих выборах:

31% ответили, что это подтверждает их сомнения, и они будут искать новые политические силы;

29% – что это кардинально меняет их позицию, и они точно не будут голосовать за представителей действующей власти;

20% считают, что это не влияет на их выбор, поскольку коррупция отдельных лиц не отражает работу всей системы;

20% – не смогли ответить.

Что касается деталей расследования "Династии" – участников исследования спрашивали, слышали ли они, что в этом деле о топ-чиновниках, политиках или связанных с ними бизнесменах, которые построили или скупили сверхдорогую недвижимость, есть фигурант по имени "Вова". Утвердительно ответили 43% (разница между мужчинами и женщинами 20% – 54% против 34%), остальные – не слышали.

На вопрос о том, связывают ли фигуранта "Вову" в контексте дела "Династии" с Владимиром Зеленским, большинство – 38% – уклонились от прямого ответа, указав, что не знакомы с подробностями расследования, поэтому у них нет никаких ассоциаций.

В то же время 34% указали, что у них возникает устойчивая ассоциация именно с Зеленским и его ближайшим окружением (чаще всего – мужчины, респонденты в возрасте 55 лет и старше, жители Киева).

Еще 20% считают, что это имя используется журналистами в качестве условного, чтобы не раскрывать личность реального подозреваемого.

8% отвергают этот вариант: по их мнению, из расследования ясно, что речь идет о столичных застройщиках и кулуарных "решалах".

В целом среди проблем, которые сейчас больше всего беспокоят украинцев, коррупция стоит на одном уровне с ракетными обстрелами. Она занимает второе место – её назвали 31% респондентов (для сравнения: в феврале было 29%, в марте – 33%), а обстрелы и опасения за жизнь и здоровье из-за войны – 42%.

Далее следуют:

ситуация на фронте – 27%;

деятельность ТЦК – 25%;

рост цен и инфляция – 19%.

Опрос с использованием интерактивной структурированной анкеты проводился 12–15 июня на территории Украины (за исключением временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нём приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.