Украинский музей в Нью-Йорке представил выставку 'Черный квадрат', вдохновленную наследием Малевича

Украинский музей в Нью-Йорке с гордостью представил "Черный квадрат " – авангардный праздник, вдохновленный наследием Казимира Малевича. Событие объединило меценатов искусства, коллекционеров и культурных лидеров на незабываемый вечер, где встретились творчество, инновации и благотворительность.

Видео дня

Гости открыли для себя Музей в новом измерении – через интерактивные арт-зоны, кураторское кулинарное путешествие и перформансы, которые превратили пространство в живой диалог между искусством и зрителем.

Специальный гость вечера – Р.К. Бейкер, известный художник и редактор раздела Culture в The Village Voice, – выступил с вдохновенной речью о важном влиянии "Черного квадрата" Малевича на современное искусство. В своем докладе он проследил путь идей художника – от супрематизма до сегодняшних поисков чистоты выражения.

"Этот фестиваль – не просто чествование искусства, а глубокое осознание украинского культурного наследия и его духа. "Черный квадрат" стал символом нового мышления – и мы стремимся продолжать это движение, поддерживая современных украинских художников, которые создают будущее искусства", – отметил Петр Дорошенко, директор Украинского музея.

Особого модного звучания событию добавил бренд BEVZA, который представил образы из своей коллекции Весна–Лето 2026 под названием "Важность быть несовершенным". Коллекция, вдохновленная философией Малевича, отдает дань его вере в эмоции, форму и духовную глубину поверх внешнего совершенства – идеи, близкие эстетике BEVZA.

Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион, на котором были представлены специально созданные работы, вдохновленные "Черным квадратом" Малевича. Среди них – произведения Питера Гейли, Майи Хаюк, Миши Тютюнника и Synchrodogs, которые переосмысливают авангард в контексте настоящего.

Все собранные средства направлены на сохранение исторического здания музея (его дома с 2005 года), а также на поддержку культурно-образовательных программ KOLO и SHKOLA, которые воспитывают новое поколение украинских художников и культурных мыслителей.

Событие "Черный квадрат" начинает новую ежегодную традицию в Украинском музее – праздник, где искусство, культурное наследие и единство создают гармонию в одном пространстве. Во времена цифрового шума это событие напоминает о силе искусства вне времени – объединять, вдохновлять и пробуждать смыслы.