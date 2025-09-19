Украинские прифронтовые города и громады объединились в Ассоциацию

В Харькове сегодня, 18 сентября, было объявлено о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ).

Видео дня

Об этом сообщил официальный сайт Харьковского городского совета.

Инициативу поддержали представители более 100 громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Главная мотивация – объединить усилия прифронтовых громад, привлечь внимание страны к их потребностям и способствовать тому, чтобы эти территории стали точками экономического роста после завершения боевых действий.

О создании Ассоциации было объявлено во время форума "Стратегические измерения городов-форпостов", в котором принял участие вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Ежедневно вы поддерживаете общины в работе, обеспечиваете людей всеми необходимыми услугами, организуете помощь. И это все, несмотря на постоянные обстрелы и опасность. Это огромная ответственность. И очень важно поддерживать друг друга, работать вместе и быть единым целым. Форум ставит задачу объединить громады, выработать общий голос, общие подходы. Именно так мы сможем эффективно сотрудничать вместе - совместно с правительством, парламентом, международными партнерами. Это правильный шаг. А создание Ассоциации прифронтовых городов и громад, я уверен, позволит четко артикулировать потребности и координировать наши с вами действия", – отметил Алексей Кулеба.

Председателем Ассоциации прифронтовых городов и громад стал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Государство сегодня отвечает на самый тяжелый вызов за годы независимости. Должны вместе заботиться о перспективе – обеспечивать развитие громад и территорий и думать, как возвращать людей. Роль органов местного самоуправления в этих вопросах определяющая. Чтобы становиться более устойчивыми, должны объединяться. Координация, взаимопомощь, обмен опытом и практическими управленческими решениями - все это поможет нам усиливать громады и поддерживать людей. Именно для этого мы создаем Ассоциацию прифронтовых городов и громад", – отметил мэр Харькова.

Во время форума участники подписали Меморандум о намерении к вступлению в АПМГ. Прифронтовые города и громады, которые станут участниками команды восстановления, будут координировать усилия с парламентом и правительством.

Среди приоритетов Ассоциации – систематизация и масштабирование практического опыта в вопросах помощи пострадавшим от обстрелов, деятельности экстренных служб, восстановления инфраструктуры, безопасной работы школ и дошкольных учреждений, поддержки переселенцев.

Важное направление – создание условий для развития бизнеса, в частности, благоприятной регуляторной среды: льготное налогообложение, инвестиционные стимулы, упрощенные процедуры администрирования, возрождение промышленного потенциала, развитие сотрудничества с международными партнерами.

"Почти четыре года войны определили жесткую планку требований для жизнедеятельности прифронтовых регионов. Основные вызовы – безопасность людей, защита критической инфраструктуры, стабильная деятельность экстренных служб, обустройство укрытий, содействие малому и среднему бизнесу. В прифронтовых городах и громадах накоплен актуальный опыт, который следует аккумулировать и учитывать в программах послевоенного восстановления страны. В рамках Ассоциации мы готовы делиться практическими достижениями. Будем настраивать для страны новую "оптику изменений" в виде готовых для применения алгоритмов и решений", – отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По итогам форума участники подписали соответствующую Резолюцию с обращением к президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, международным партнерам и организациям с предложением поддержать прифронтовые города и общины, которые объединяются в Ассоциацию.