Украина выходит из Оттавской конвенции, понеся потери, которые не должна была нести, – Гудыменко

Украина должна была давно выйти из Оттавской конвенции о запрете отдельных типов противопехотных мин, а еще лучше – вообще никогда ее не подписывать.

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Такое мнение высказал ветеран ВСУ, командир саперного отделения 130-го батальона 241-й бригады сил территориальной обороны, председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко, комментируя соответствующий указ президента Украины.

"Украина выходит из Оттавской конвенции, которую не должна была подписывать. Мы выходим из соглашения, которое не должны были заключать, понеся потери, которые не должны были нести", – отметил Гудыменко.

Сейчас выход из конвенции должна закрепить Верховная Рада. По стандартной процедуре такое решение вступает в силу через шесть месяцев после даты получения ООН соответствующего письменного уведомления.

Ранее Гудыменко в своем блоге вспомнил хронологию уничтожения Павлоградским химическим заводом трех миллионов мин ПФМ-1 ("лепестков") – из-за решений, принятых еще во времена президентства Леонида Кучмы.

Он отметил, что Оттавскую конвенцию Украина подписала в 1999 году, при Кучме, а затем, во времена Виктора Ющенко и Виктора Януковича, продолжила ратификацию необходимых документов и заключение договоров.

"Реализовывать (Оттавскую конвенцию. – Ред.) начали при Порошенко, закончили при Зеленском. Из Оттавской конвенции мы не вышли до сих пор. Литва, Латвия и Эстония подали документы на выход из конвенции вчера", – писал ранее Гудыменко.

Оттавская конвенция является международным соглашением, которое запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин нажимного действия. Украина, в соответствии с обязательствами, должна была уничтожить запасы таких мин, в частности ПФМ-1 и ПФМ-1С, что и происходило поэтапно до 2020 года.