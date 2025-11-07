Уборщики назвали шесть вещей, которые никогда бы не использовали у себя дома

Когда речь идет об экспертах в своей области, наверное, нет никого, кто знает больше, чем профессиональные уборщики. От всех трендов в дизайне интерьера, которые появлялись и исчезали, до предметов, которые являются неотъемлемой частью каждого дома, – они точно видели и чистили все.

Видео дня

Они испробовали все лайфхаки для уборки, а это значит, что если такой человек говорит вам не использовать что-то, вам, вероятно, стоит его послушать. Учитывая это, британская пара уборщиков, известных в TikTok под ником @thesparkleduo3, составила список из шести вещей, которые они никогда бы не поставили в свои дома.

Имея многолетний опыт, пара сказала, что не будет использовать и не будет размещать эти предметы в своих домах по ряду причин, в частности из-за гигиены, ненужности или запаха.

Первым товаром были коврики для туалета, которые часто продаются в супермаркетах в наборе из двух ковриков для ванной. Уборщик сказал, что товар "совсем негигиеничный", от него пахнет мочой.

Второе, чего уборщики не хотели бы иметь в собственных домах, это матовые шкафы. Они сказали, что на них постоянно будут жирные следы от пальцев и полосы.

Третьим распространенным предметом, который пара не стала бы размещать в своих домах, является блок для унитаза, который они назвали "ужасной вещью". По словам уборщиков, они накапливают экскременты и оставляют пятна в туалете.

Еще один предмет, который стал популярным в последние годы, – это силиконовая щетка для унитаза. Хотя работники клининга соглашались с ее гигиеничностью, они сказали, что этот предмет "на самом деле не работает" и "непригоден для эффективной очистки".

Еще один предмет, который уборщики не ставили бы в ванную комнату, – это мусорный бак для унитаза, поскольку он только собирает пыль.

Последнее, что уборщики никогда бы не установили в собственных домах, это матово-черная раковина. Они сказали, что "пятна и следы на ней почти невозможно вывести".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие проверенные лайфхаки по уборке навсегда изменят вашу жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.